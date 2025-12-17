Language
    NH-27 पर शराब तस्करी का भंडाफोड़, 146 बोतल नेपाली ब्रांड के साथ तस्कर गिरफ्तार

    By Bimal Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 12:52 PM (IST)

    सरायगढ़, सुपौल में भपटियाही थाना पुलिस ने NH-27 पर 146 बोतल नेपाली शराब बरामद की और एक तस्कर को गिरफ्तार किया। रोशन कुमार के रूप में पहचाने गए तस्कर क ...और पढ़ें

    शराब तस्करी का भंडाफोड़

    संवाद सूत्र, सरायगढ़ (सुपौल)। भपटियाही थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार की संध्या नेशनल हाईवे 27 पर एक मोटरसाइकिल से 146 बोतल नेपाली शराब बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने शराब तस्करी में संलिप्त एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। 

    पकड़े गए तस्कर की पहचान रोशन कुमार, ग्राम बेलोखरा, थाना पिपरा के रूप में की गई है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में शराब तस्करों के बीच हड़कंप मच गया है। 

    नेशनल हाईवे–27 पर सघन वाहन जांच अभियान शुरू 

    प्राप्त जानकारी अनुसार भपटियाही पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल के जरिए भारी मात्रा में नेपाली शराब की खेप नेशनल हाईवे–27 के रास्ते पिपरा थाना क्षेत्र की ओर ले जाई जा रही है। 

    सूचना को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष संजय कुमार दास के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई की योजना बनाई और सोमवार की संध्या नेशनल हाईवे–27 पर सघन वाहन जांच अभियान शुरू कर दिया। पुलिस टीम द्वारा बताए गए हुलिये की मोटरसाइकिल पर विशेष नजर रखी जा रही थी। इसी दौरान कुछ ही देर बाद एक ग्लैमर मोटरसाइकिल पर सवार युवक पुलिस की ओर आता दिखाई दिया। 

    पुलिस को देखते ही युवक घबराया 

    पुलिस को देखते ही युवक घबराया हुआ नजर आया और जैसे ही उसे रुकने का इशारा किया गया, वह मोटरसाइकिल मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा। हालांकि पुलिस टीम की सतर्कता और तत्परता के कारण उसे कुछ ही दूरी पर खदेड़ कर पकड़ लिया गया। 

    पुलिस द्वारा जब मोटरसाइकिल की गहन तलाशी ली गई तो सभी लोग हैरान रह गए। मोटरसाइकिल की सीट के नीचे, डिक्की तथा वाइजर के नीचे विशेष रूप से छिपाकर रखी गई 146 बोतल नेपाली दिलवाले ब्रांड की शराब बरामद की गई। 

    बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज

    शराब को इस तरह से छुपाया गया था कि पहली नजर में किसी को शक न हो, लेकिन पुलिस की सख्त जांच के आगे तस्कर की चालाकी काम नहीं आई। इस संबंध में भपटियाही थानाध्यक्ष संजय कुमार दास ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर के खिलाफ बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 

    शराब तस्करी के नेटवर्क पर नजर 

    उन्होंने बताया कि पुलिस लगातार शराब तस्करी के नेटवर्क पर नजर बनाए हुए है और किसी भी हाल में शराब कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

    थानाध्यक्ष ने यह भी कहा कि नेपाल सीमा से सटे होने के कारण इस क्षेत्र में शराब तस्करी की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन पुलिस द्वारा लगातार गश्ती, गुप्त सूचना तंत्र को मजबूत करने और सघन वाहन जांच के कारण तस्करों की कमर तोड़ी जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से यह साफ संदेश गया है कि कानून से बच पाना अब आसान नहीं है।