    मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना: सीएम नीतीश ने सुपौल की 27 हजार महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए 27 करोड़

    By Rajesh Kumar Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:27 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुपौल में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 27 हजार महिलाओं के खातों में 27 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे सुपौल की महिलाओं का आर्थिक विकास हो सके।

    सीएम नीतीश ने सुपौल की 27 हजार महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए 27 करोड़

    जागरण संवाददाता, सुपौल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत 1 लाख महिला लाभुकों को 10,000/- प्रति लाभुक की दर से 100 करोड़ की राशि का अन्तरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पटना से आयोजित किया गया। समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया।

    इस योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर रोजगार की तरफ उन्मुख करना है। राज्य सरकार की अभूतपूर्व पहल से हर समुदाय तथा हर वर्ग के परिवारों की महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए प्रारंभिक राशि 10 हजार दी जा रही है।

    बाद में आकलन कर दो लाख तक की राशि अतिरिक्त वित्तीय सहायता का प्रावधान है। लाभुकों को राज्य में सफलतापूर्वक कार्यरत 11 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1 करोड़ 40 लाख से अधिक जीविका दीदियों की संगठनात्मक व्यवस्था का सहयोग मिलेगा।

    इस योजना के तहत समूह से वंचित परिवारों को स्वयं सहायता समूह में जोड़ने का कार्य भी साथ में किया जा रहा है। योजना का लक्ष्य महिलाओं को रोजगार एवं उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता पर केन्द्रित इस योजना के माध्यम से राज्य एवं देश के आर्थिक विकास को बल मिलेगा।

    सुपौल जिला अन्तर्गत अभी तक लगभग 3 लाख से अधिक परिवारों को प्रति लाभुक 10,000/- रुपए की दर से राशि अंतरण किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में लगभग 27 हजार महिलाओं को कुल 27 करोड़ की राशि का अंतरण किया गया। अगली कड़ी में शेष परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

    इस अवसर पर जिला पदाधिकारी सावन कुमार, उप विकास आयुक्त सारा अशरफ के द्वारा योजना से लाभान्वित सभी महिलाओं को बधाई दी तथा स्वालंबन एवं आर्थिक विकास के राह पर उन्मुख होने की दिशा में बढ़ते रहने का आह्वान किया गया। इस कार्यक्रम में जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक दीपक कुमार यादव, जिला संचार प्रबंधक विवेक महाजन, जिला अधिप्राप्ति प्रबंधक रवि शेखर सिंह, जिला के प्रबंधक रवि कुमार, मु. अजहर, प्रखंड परियोजना प्रबंधक मु. मिर्जा आजाद बैग, अशोक कुमार, अजय कुमार, गायत्री देवी समेत सैकड़ों जीविका दीदियां उपस्थित थे।

    जिला मुख्यालय समेत सभी 11 प्रखंडों , 42 संकुल संघों तथा 2148 ग्राम संगठनों में इस कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण किया गया। वेब- कास्ट के माध्यम से प्रसारित इस कार्यक्रम को जिले की लगभग 78 हजार से अधिक जीविका दीदियों ने देखा व सुना।