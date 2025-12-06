Language
    OPD में मरीजों का इलाज कर रहे थे डॉक्टर, चोरों ने उड़ा दी उनकी मोटरसाइकिल; सुरक्षा पर उठे सवाल

    By Bimal Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:18 PM (IST)

    सरायगढ़ भपटियाही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर विभूति कुमार विमल की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे थे ...और पढ़ें

    चोरों ने उड़ा दी डॉक्टर की मोटरसाइकिल

    संवाद सूत्र, सरायगढ़ (सुपौल)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायगढ़ भपटियाही में शुक्रवार की रात ड्यूटी पर तैनात डॉ. विभूति कुमार विमल की मोटरसाइकिल चोरों ने चोरी कर ली। घटना के वक्त डॉक्टर ओपीडी में मरीजों का इलाज कर रहे थे। 

    जब वह शनिवार की सुबह बाहर निकले तो उन्हें अपनी मोटरसाइकिल गायब मिली। इस घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

    दवा का पैसा देकर ले जाएगा चाबी 

    डॉक्टर ने बताया कि उनका वाहन हीरो हंक मोटरसाइकिल है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर 38 सी 8834 है। अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच में यह सामने आया है कि रात करीब 1 बजे के बाद एक अज्ञात युवक मोटरसाइकिल को लेकर अस्पताल परिसर से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 

    घटना से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। अस्पताल परिसर में स्थित जन औषधालय पर अज्ञात युवक दवा खरीदने पहुंचा था। वहां मौजूद दुकानदार दिनेश कुमार मेहता से उसने कुछ दवाइयां मांगी और मोटरसाइकिल की चाबी उन्हें यह कहकर सौंप दी कि वह अभी लौटकर आता है और दवा का पैसा देकर चाबी ले जाएगा। 

    लेकिन इसके बाद वह युवक दोबारा वापस नहीं लौटा। आशंका है कि इसी बहाने उसने चोरी की योजना को अंजाम दिया।

    सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू

    घटना की सूचना मिलने पर भपटियाही थाना से सहायक अवर निरीक्षक मनु कुमार और जेपी कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जन औषधालय सहित अस्पताल परिसर के अन्य हिस्सों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। 

    फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोर की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा।

    14 गार्ड की तैनाती पर उठे सवाल

    पीड़ित डाक्टर ने बताया कि अस्पताल में कुल 14 गार्डों की तैनाती है। हालांकि अस्पताल में मौजूद कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि अधिकतर गार्ड अपने घर पर ही रहते हैं और महीने में कभी-कभार आकर केवल हाजिरी बनाकर चले जाते हैं। 

    इसी लापरवाही का परिणाम यह है कि चोरी जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। इससे पहले भी अस्पताल परिसर में कई लोगों की मोटरसाइकिल की डिक्की तोड़कर नकदी चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।