सुपौल में पांच महीने से मिड-डे मील बंद, प्रभारी प्रधान किए गए सस्पेंड

संवाद सूत्र, प्रतापगंज (सुपौल)। प्रखंड मुख्यालय स्थित गोविन्दपुर पंचायत के प्रावि घटहा मल्लाह टोला में विद्यालय प्रधान के प्रभार के पेंच में विगत पांच माह से मध्यान्ह भोजन बंद पड़ा है। इस मामले में उक्त पंचायत स्थित विद्यालय के प्रभारी प्रधान वीणा कुमारी को गैर सरकारी कार्य और अनुशासनहीनता के आरोप में पंचायत नियोजन ईकाई ने निलंबित कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नियोजन ईकाई ने प्रभारी प्रधान के निलंबन की अवधि के लिए प्रखंड मुख्यालय स्थित सुमरित कन्या मध्य विद्यालय को मुख्यालय तय कर योगदान करने का आदेश दिया है। इस संदर्भ में नियोजन ईकाई के सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 25 सितम्बर को पंचायत के मुखिया सह नियोजन ईकाई अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई थी।

जिसमें उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा उपरोक्त विधालय की प्रभारी प्रधान के गैर सरकारी आचरण अनुशासनहीनता, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त एंव पदस्थापित प्रधान शिक्षक को विधालय का प्रभार हस्तांतरण नहीं करने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने, विधालय के महत्वपूर्ण अभिलेख पंजी संधारण नहीं करने सहित छात्रहित के विरुद्ध कार्य करने के आरोपों को सत्य पाए जाने पर निलंबन का प्रस्ताव पारित किया है।

जानकारी अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित एचएम के पद पर अमरेंद्र कुमार सिन्हा ने 23 जुलाई को योगदान किया था। लेकिन प्रभारी प्रधान द्वारा नवपदस्थापित एचएम को विभागीय आदेश के बाद भी पदभार नहीं सौंपा गया। जिसकी सूचना नवपदस्थापित एचएम ने बीईओ और एमडीएम प्रभारी को लिखित रुप से दी।