सुपौल के इस गांव में बनेगा हाई लेवल पुल, अंतिम चरण में DPR

संवाद सूत्र, सरायगढ़ (सुपौल)। सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत भपटियाही पंचायत के गढ़िया गांव में बरसों से बह रही धार पर बहुत जल्द बड़ा और ऊंचा पुल बनने जा रहा है। ग्रामवासियों की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने के कगार पर है।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पुल निर्माण के लिए तैयार की जा रही डीपीआर अंतिम चरण में है। इस पुल के निर्माण पर लगभग 2 करोड़ 41 लाख रुपये की लागत आने वाली है। जानकारी स्थानीय मुखिया विजय कुमार यादव ने दी।



बताया कि गढ़िया गांव आजादी के बाद से आज तक दो हिस्सों में बंटा हुआ है। गांव की दो बस्तियों को जोड़ने वाली कोई पक्की सुविधा नहीं होने से लोगों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाने में लंबी दूरी तय करनी पड़ती रही है।

खासकर छात्र-छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उच्च विद्यालय भपटियाही जाने के लिए बच्चों को नेशनल हाईवे होते हुए जाना पड़ता है, जो अत्यंत जोखिम भरा माना जाता है। ग्रामीणों की इन सभी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने इस धार पर स्थायी पुल निर्माण का निर्णय लिया है।

जहां पुल प्रस्तावित है, वह स्थान सियाराम यादव, मांगन मुखिया घर के पास सरकारी सड़क पर स्थित है। मंगलवार को ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारियों की टीम ने स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण में एसडीओ गौतम गिरी, कनीय अभियंता सुबोध कुमार सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

अधिकारियों ने स्थल की भौगोलिक स्थिति, चौड़ाई, जल प्रवाह और आवागमन की जरूरत को देखते हुए पुल निर्माण को आवश्यक और उपयोगी करार दिया।



मुखिया ने बताया कि डीपीआर तैयार होते ही निर्माण की प्रक्रिया कुछ ही महीनों में शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि गढ़िया के लोग लंबे समय से पुल निर्माण की मांग करते आए हैं और अब यह सपना साकार होने जा रहा है।

पुल बनने से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि गांव का सामाजिक व आर्थिक विकास भी गति पकड़ेगा। पुल निर्माण की जानकारी से गांव में खुशी की लहर है। ग्रामीणों का कहना है कि इस पुल के बन जाने से स्कूल-कालेज, बाजार, अस्पताल और अन्य जरूरी स्थानों तक आवागमन आसान होगा। कृषि कार्यों, व्यापार और दैनिक गतिविधियों में भी काफी सहुलियत होगी।



इस बाबत पूछे जाने पर कनीय अभियंता सुबोध कुमार ने कहा की डीपीआर निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि गढ़िया गांव में धार के ऊपर ऊंचा पुल बनाने के लिए स्वीकृति मिल गई है।