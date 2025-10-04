Language
    Railway News: ऐतिहासिक दिन, पहली बार त्रिवेणीगंज से चली पैसेंजर ट्रेन; देखने को उमड़ पड़ा जनसैलाब

    By Satish Kumar Alok Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:17 PM (IST)

    त्रिवेणीगंज में सुपौल-अररिया रेल लाइन पर पहली बार पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ। सांसद और विधायक ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। सांसद ने रेल परियोजना को प्राथमिकता देने के लिए आभार जताया। विधायक ने इसे क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताया। नियमित पैसेंजर ट्रेन सेवा बहाल होने से लोगों को किफायती और सुगम यात्रा का विकल्प मिलेगा जिससे व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

    ऐतिहासिक दिन, पहली बार त्रिवेणीगंज से खुली पैसेंजर ट्रेन

    संवाद सूत्र, त्रिवेणीगंज (सुपौल)। त्रिवेणीगंज के लिए शनिवार का दिन उस समय ऐतिहासिक बन गया, जब पहली बार सुपौल-अररिया नई रेल लाइन पर त्रिवेणीगंज स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ।

    आजादी के बाद यह पहली बार था जब इस क्षेत्र में ट्रेन की सीटी गूंजी, और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने को जनसैलाब उमड़ पड़ा।

    स्टेशन से ट्रेन को सांसद दिलेश्वर कामैत, विधायक वीणा भारती, मुख्य पार्षद संगीता कुमारी यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र ऋषिदेव, एडीआरएम आलोक कुमार मिश्रा, एसआरडीएन-3 उत्कर्ष कुमार, डिप्टी चीफ इंजीनियर पंकज कुमार समेत अन्य गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

    इसके साथ ही स्टेशन परिसर तालियों और भारत माता के जयघोष से गूंज उठा। हर चेहरा पर उत्साह और गर्व भरा दिख रहा था।

    इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का आभार जताते हुए कहा कि सुपौल-अररिया रेल परियोजना लंबे समय तक ठप रही, लेकिन उन्होंने लोकसभा में इसकी मजबूती से आवाज उठाई, जिसके बाद इसे प्राथमिकता देते हुए बजट स्वीकृत किया।

    कोरोना काल में कार्य की गति धीमी हुई, अन्यथा यह परियोजना 2024 तक अररिया तक पूरी हो जाती। उन्होंने कहा कि अब उम्मीद है कि अगले वर्ष तक त्रिवेणीगंज से अररिया तक का मार्ग भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने इसे त्रिवेणीगंज के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन बताया और कहा कि अब लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन की दिशा में भी प्रयास जारी हैं।

    विधायक वीणा भारती ने इस दिन को क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को धन्यवाद देते हुए कहा कि लंबे समय से क्षेत्रवासी इस सुविधा का इंतजार कर रहे थे, जो आज साकार हुआ है।

    वक्ताओं ने इस कार्य के लिए केंद्र और राज्य सरकार का बखान करते हुए कहा कि इस सेवा से न केवल लोगों को किफायती और सुगम आवागमन मिलेगा, बल्कि व्यापार, शिक्षा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

    स्थानीय व्यापारियों, छात्रों और नौकरी पेशा लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस अवसर पर पूर्व विधायक लखन ठाकुर, जदयू जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र ऋषिदेव, जदयू प्रखंड अध्यक्ष कमाल खान, सांसद प्रतिनिधि डीके यादव, सीकेंद्र यादव, रियाज अंसारी, सोनम सरदार, पूनम पासवान, संजय रंजन, एनामुल हसन, शंभू कुमार सुमन, बसंत शर्मा, यातायात निरीक्षक केशर गुप्ता, स्टेशन अधीक्षक अनिल कुमार, आरपीएम धनंजय कुमार, लोको पायलट शंकर कुमार सहित बड़ी संख्या में आम जनता और एनडीए कार्यकर्ता मौजूद रहे।

    इधर, कार्यक्रम स्थल पर विधि व्यवस्था के मद्देनजर एसडीपीओ विभाष कुमार, थानाध्यक्ष राकेश कुमार समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मुस्तैद दिखे।

    नियमित पैसेंजर ट्रेन सेवा बहाल

    अब त्रिवेणीगंज से सहरसा के लिए नियमित पैसेंजर ट्रेन सेवा बहाल कर दी गई है। यह ट्रेन प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे त्रिवेणीगंज से सहरसा के लिए रवाना होगी और दोपहर 2:05 बजे सहरसा से वापसी में त्रिवेणीगंज के लिए प्रस्थान करेगी।

    रेल सेवा के आरंभ होने से त्रिवेणीगंज और आसपास के क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। लोगों को अब अधिक सुविधाजनक और किफायती यात्रा का विकल्प मिलेगा, जिससे स्थानीय व्यापार को भी गति मिलेगी।

    इसके अलावा, नौकरी या शिक्षा के सिलसिले में बाहर जाने वाले यात्रियों को भी अब यात्रा में काफी सहूलियत होगी। एडीआरएम आलोक कुमार मिश्रा ने संकेत दिया कि जब इस नए रेलखंड पर विद्युतीकरण पूर्ण हो जाएगा तो पटना, दिल्ली समेत अन्य बड़े शहरों के लिए यात्री एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा मिलेगी।