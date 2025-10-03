इंतजार हुआ खत्म, सुपौल के त्रिवेणीगंज में पहली बार दौड़ेगी पैसेंजर ट्रेन; रेलवे ने यात्रियों को दिया तोहफा

इंतजार हुआ खत्म, सुपौल के त्रिवेणीगंज में पहली बार दौड़ेगी पैसेंजर ट्रेन; रेलवे ने यात्रियों को दिया तोहफा
सुपौल के त्रिवेणीगंज से पहली बार ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है जिसे सांसद दिलेश्वर कामैत हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन सुपौल-अररिया नई रेलवे लाइन का हिस्सा है जो त्रिवेणीगंज को सहरसा से जोड़ेगी। इस सेवा से क्षेत्र में विकास व्यापार और परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। सांसद ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताया और लोगों से समारोह में भाग लेने की अपील की है।
संवाद सूत्र, त्रिवेणीगंज (सुपौल)। कोसी क्षेत्र के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक होगा क्योंकि त्रिवेणीगंज से पहली बार ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया जाएगा।
सांसद दिलेश्वर कामैत हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। जिसके बाद त्रिवेणीगंज से सहरसा के लिए पहली पैसेंजर ट्रेन शुरू हो जाएगी। यह ट्रेन सेवा सुपौल-अररिया नई रेलवे लाइन के तहत शुरू की गई है। जिसमें त्रिवेणीगंज से अमहा पिपरा के बीच 27 सितंबर को सीआरएस द्वारा निरीक्षण किया गया था।
निरीक्षण की स्वीकृति के बाद अब यहां से नियमित ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। फिलहाल सहरसा-अमहा पिपरा पैसेंजर ट्रेन का विस्तार त्रिवेणीगंज तक कर दिया गया है। आने वाले समय में इस रेल लाइन को राजधानी पटना सहित देश के अन्य बड़े शहरों से जोड़ने की योजना है।
सांसद ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जब यहां से पहली पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत होगी जो केवल एक ट्रेन नहीं, बल्कि विकास की नई दिशा है। इससे लोगों को कम खर्च में यात्रा की सुविधा मिलेगी और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि रेलवे में सेवा देने के उपरांत सांसद बनने के बाद उपेक्षित शहरों को रेल सेवा से जोड़ने की उनकी प्राथमिकता रही है। उन्होंने लोगों से समारोह में बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की।
रेल सेवा शुरू होने से त्रिवेणीगंज व आसपास के क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधा, व्यापारिक अवसरों में वृद्धि और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच मिलेगी। क्षेत्रीय लोगों में इस सुविधा को लेकर काफी उत्साह है।
साथ ही हर कोई इस पल के गवाह बनने को आतुर दिख रहे हैं।इधर रेलवे प्रशासन ने भी पैसेंजर ट्रेन की शुभारंभ समारोह की तैयारी पूरी कर ली हैं।
