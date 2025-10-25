Bihar News: सुपौल में सड़क हादसा, ड्राइवर और कंडक्टर की मौत
सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र में एनएच-327 ई पर एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे रखे रेल पटरी के स्लीपर से टकरा गया, जिससे ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चालक और उपचालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, पिपरा (सुपौल)। थाना क्षेत्र में शनिवार की सुबह एनएच-327 ई पर एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई।
हादसा पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे जमा रेल पटरी के स्लीपर से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और चालक व उपचालक ट्रक में फंसे रहने के कारण मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पिपरा पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को ट्रक से बाहर निकाल पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।
हादसे के बाद कुछ देर के लिए यातायात व्यवस्था बाधित रही, जिसे बाद में पुलिस ने सुचारू कराया। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान निशांत कुमार (पिता–सुभाष सिंह, निवासी–अलीपुर, थाना–शालिमपुर, पटना) और अंकित कुमार (पिता–बिनोद प्रसाद, निवासी–कुल्हड़, थाना–फतुहा, पटना) के रूप में हुई है।
दोनों ट्रक पर सवार होकर सुपौल की ओर आ रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक काफी तेज रफ्तार में था और चालक को झपकी आ जाने के कारण चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन स्लीपर से जा टकराया।
पिपरा थानाध्यक्ष राजेश कुमार झा ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। उन्होंने कहा कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
