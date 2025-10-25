Bihar News: सुपौल में सड़क हादसा, ड्राइवर और कंडक्टर की मौत

संवाद सूत्र, पिपरा (सुपौल)। थाना क्षेत्र में शनिवार की सुबह एनएच-327 ई पर एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। हादसा पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे जमा रेल पटरी के स्लीपर से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और चालक व उपचालक ट्रक में फंसे रहने के कारण मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पिपरा पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को ट्रक से बाहर निकाल पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हादसे के बाद कुछ देर के लिए यातायात व्यवस्था बाधित रही, जिसे बाद में पुलिस ने सुचारू कराया। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान निशांत कुमार (पिता–सुभाष सिंह, निवासी–अलीपुर, थाना–शालिमपुर, पटना) और अंकित कुमार (पिता–बिनोद प्रसाद, निवासी–कुल्हड़, थाना–फतुहा, पटना) के रूप में हुई है।