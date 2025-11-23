Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक्सयूवी कार से 320 लीटर कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार

    By Roshan Kumar Rashik Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 03:43 PM (IST)

    सुपौल के राघोपुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक एक्सयूवी 500 कार से 320 लीटर कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया है। पुलिस ने वाहन चालक बबलू कुमार साह को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    320 लीटर कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद

    संवाद सूत्र, राघोपुर (सुपौल)। थाना पुलिस ने शनिवार की देर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप की बड़ी खेप के साथ कारोबारी को पकडने में सफलता हासिल की है। 

    जानकारी देते थानाध्यक्ष अमित कुमार ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर राघोपुर पुलिस ने सिल्वर रंग की एक्सयूवी 500 कार से कुल 3,205 बोतलें प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद की है, जिसकी कुल मात्रा 320 लीटर से अधिक है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुप्त सूचना पर पुलिस की कार्रवाई

    उन्होंने बताया कि शनिवार को रात्रि गश्ती में पुअनि विकास कुमार चौधरी अपनी सशस्त्र टीम के साथ देर रात गश्ती पर थे। करीब 2:30 बजे उन्हें गुप्त सूचना मिली कि दरभंगा की ओर से एक एक्सयूवी 500 में अवैध सामान लेकर सिमराही बाजार की ओर जा रही है। 

    वरीय अधिकारियों को सूचना देने के बाद, पुलिस टीम सिमराही बाजार गोल चौक पर पहुंची। सुबह लगभग 3:30 बजे,एक चार चक्का वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर-38एन-0104 को रुकने का इशारा किया गया, तो चालक ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर भगाने की कोशिश की। 

    विश्वकर्मा मोटर के सामने घेरकर पकड़ा 

    पुलिस टीम ने तुरंत पीछा किया और सिमराही एनएच-27 स्थित विश्वकर्मा मोटर के सामने उसे घेरकर पकड़ लिया। पकड़े गए चालक ने अपना नाम बबलू कुमार साह ग्राम पलासी, जिला-सुपौल बताया और भागने का कारण गाड़ी में कोडीन युक्त कफ सिरप लदा होना बताया। 

    मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी की पहल पर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सतेन्द्र कुमार, बतौर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कार की तलाशी ली गयी, जहां गाड़ी की डिक्की और सीटों के नीचे रखे कुल 13 प्लास्टिक के बोरों से 3205 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप मिला, जिसकी कुल अनुमानित मात्रा 320 लीटर है। 

    इसके आधार पर वाहन के साथ चालक बबलू कुमार साह उम्र करीब 38 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप रखने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।