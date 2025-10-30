Bihar News: सुपौल में आग का गोला बनी कार ट्रक से टकराई, ड्राइवर झुलसा
सुपौल के पिपरा में एक चलती सीएनजी ऑल्टो कार में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने कार में सवार दो बच्चों, उनकी मां और चालक को बचाया, हालांकि चालक झुलस गया। कार एक ट्रक से टकरा गई, जिससे ट्रक में भी आग लग गई, लेकिन एक बड़े हादसे को टाल दिया गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, पिपरा (सुपौल)। पिपरा-त्रिवेणीगंज उच्चपथ 327 ई पर पिपरा बाजार से आगे लाइन होटल के समीप बुधवार की रात एक चलती सीएनजी ऑल्टो कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते धू-धू कर जलने लगी।
कार में सवार चार लोगों में दो बच्चे, उनकी मां और चालक शामिल थे। स्थानीय लोगों की तत्परता से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन चालक गंभीर रूप से झुलस गया है।
उसे इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह कार थुमहा से कुमारखंड जा रही थी।
रात करीब 9 बजे जैसे ही वाहन लाइन होटल के समीप पहुंची, कार में अचानक धुआं उठने लगा और कुछ ही क्षणों में उसमें आग लग गई।
चालक ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान कार सड़क किनारे खड़े चावल लदे ट्रक से जा टकराई। टक्कर के बाद ट्रक के पिछले हिस्से में भी आग फैल गई।
हालांकि, ट्रक चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रक को एक सुनसान जगह पर ले जाकर खड़ा किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
तब तक ट्रक में लदा कई क्विंटल चावल जलकर नष्ट हो गया। घटना में कार पूरी तरह जल गई। कार में सवार लोगों की पहचान चालक गुड्डू कुमार, कंचन कुमारी, उनके बच्चे 5 वर्षीय सत्यम कुमार और 3 वर्षीय स्वाति कुमारी के रूप में हुई है।
सभी लोग छठ पर्व मनाकर थुमहा से अपने घर कुमारखंड लौट रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय पर राहत कार्य नहीं होता, तो हादसा और भी भयावह हो सकता था।
