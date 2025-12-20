संपत्ति के लालच में भाई ने सोते हुए बड़े भाई को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, गांव में दहशत

Language
    By Sanjay Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:38 PM (IST)

    सोते हुए बड़े भाई को गोली मारकर उतारा मौत के घाट

    संवाद सूत्र, छातापुर (सुपौल)। राजेश्वरी थाना क्षेत्र की चुन्नी पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 13 स्थित कामत किशुनगंज गांव में गुरुवार की आधी रात पारिवारिक खून-खराबे की सनसनीखेज वारदात सामने आई। 

    पैतृक संपत्ति के विवाद ने ऐसा भयावह रूप लिया कि छोटे भाई ने सोए अवस्था में बड़े भाई को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद गांव में दहशत और मातम का माहौल है। मृतक अरविंद साह (32), पिता हलधर साह बताए गए हैं।

    कनपटी में गोली मारकर हत्या

    मृतक की पत्नी रंगीना देवी के अनुसार वे और उनके पति घर में सोए थे देर रात करीब तीन बजे उनके पति का छोटा भाई गजेंद्र साह घर में जबरन घुस आया और बिना कुछ कहे अरविंद की कनपटी में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। 

    वारदात को अंजाम देने के बाद वह उनके पति का मोबाइल और कुछ कीमती सामान लेकर फरार हो गया। गोली चलने की आवाज और उनकी चीख-पुकार सुनकर घर सहित आसपास के लोग जागे। लोगों ने घटना की जानकारी तत्काल राजेश्वरी थाना पुलिस को दी। 

    कमरे को सील कर पहरा लगाया

    सूचना मिलते ही शुक्रवार अल सुबह थानाध्यक्ष युगल किशोर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद त्रिवेणीगंज एसडीपीओ विभाष कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सुपौल भेज दिया तथा फाेरेंसिक जांच के लिए मृतक के कमरे को सील कर पहरा लगा दिया।

    स्वजन का आरोप है कि गजेंद्र साह लंबे समय से पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद करता रहा था और बड़े भाई को जान से मारने की धमकी देता था। बताया जाता है कि वह नशे का आदी है और चार वर्षों से मधेपुरा जिला स्थित अपने ससुराल में रह रहा था।

    संपत्ति की लालच में भाई की हत्या

    घटना के दिन वह चुन्नी चौक पर देखा गया था और देर रात एक साथी के साथ गांव आकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद मृतक के घर कोहराम मच गया है। मृतक की पत्नी बार-बार बेसुध हो जा रही थी। 

    मृतक की दादी मूर्ति देवी ने कहा कि परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी अरविंद पर थी, लेकिन संपत्ति के लालच में उसके अपने ही भाई ने उसकी जान ले ली। पिता हलधर साह बाहर प्रदेश में मजदूरी करते हैं, जो घटना की सूचना मिलने के बाद घर लौट रहे हैं। दो मासूम बेटियां पांच वर्षीय पल्लवी और तीन वर्षीय साक्षी पिता की मौत से सहमी हुई है। 

    इस मामले में एसडीपीओ त्रिवेणीगंज विभाष कुमार ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर किसी धारदार हथियार से हमला किए जाने की आशंका थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से मौत की पुष्टि हुई है। मामले को लेकर आवेदन नहीं मिला है।