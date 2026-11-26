जागरण संवाददाता, सुपौल। किसानों को खेती-किसानी के लिए आसानी से ऋण (लोन) उपलब्ध कराने की दिशा में सहकारिता विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है। अब किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card Bihar) की सुविधा केवल प्राथमिक कृषि साख समितियों से जुड़े किसानों तक सीमित नहीं रहेगी।

दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों, सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों से जुड़े किसान सदस्यों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की तैयारी की गई है।

इस संबंध में बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अरविंद कुमार पासवान ने राज्य के सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशकों को निर्देश जारी किया है। निर्देश में आगामी शनिवार और रविवार को विशेष शिविर आयोजित कर विभिन्न सहकारी समितियों से जुड़े किसानों को केसीसी की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के पदाधिकारियों और कर्मियों को लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया गया है।

निर्देश के अनुसार, पैक्स से जुड़े किसान सदस्यों को सीधे पैक्स के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, पैक्स के अतिरिक्त अन्य सहकारी समितियों से जुड़े किसानों को संबंधित समिति के अनुमोदन अथवा अनुशंसा के आधार पर संबंधित सहकारी बैंक के माध्यम से केसीसी दिया जाएगा।

इसमें दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, सब्जी उत्पादक सहकारी समिति और किसान उत्पादक संगठन सहित अन्य सहकारी समितियों के सदस्य शामिल होंगे। किसानों को केसीसी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए शनिवार और रविवार को विशेष शिविर लगाए जाएंगे।