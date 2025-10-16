त्रिवेणीगंज सीट पर JDU ने फिर महिला प्रत्याशी पर जताया भरोसा, महागठबंधन में संशय बरकरार

संवाद सूत्र, जदिया (सुपौल)। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की अधिसूचना जारी हो जाने के बावजूद त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण अब भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। एक ओर जहां जन सुराज अपना पत्ता खोलते हुए प्रदीप राम को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, राजद में उम्मीदवारी को लेकर अब भी संशय बरकरार है। जबकि जदयू में मंथन के बाद बुधवार को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बड़ा फैसला लेते हुए निवर्तमान विधायक वीणा भारती का टिकट काटकर सोनम सरदार के नाम पर मुहर लगा दी है।

जदयू ने एक बार फिर से महिला प्रतिनिधित्व पर भरोसा जताते हुए यह साबित कर दिया है कि पार्टी क्षेत्र में महिला नेतृत्व की परंपरा को जारी रखना चाहता है। गौरतलब है कि जदयू ने 2010 से लगातार त्रिवेणीगंज सीट से महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और इस बार भी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नया चेहरा सामने लाया गया है। हालांकि, आरजेडी की ओर से अब तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है, जिससे यह संकेत मिलते हैं कि पार्टी रणनीतिक रूप से संभावनाओं का आंकलन कर रही है या फिर आंतरिक समीकरणों के कारण निर्णय में देरी हो रही है।