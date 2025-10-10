Bihar Chunav: चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त, 1 शस्त्र और 99 गोलियां जब्त

जागरण संवाददाता, सुपौल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। इसके तहत जिला स्तर पर विधि व्यवस्था कोषांग का गठन किया गया है।

इस कोषांग के प्रमुख पदाधिकारी के रूप में वरीय उप समाहर्ता विकास कुमार कर्ण तथा अपर समाहर्ता सच्चिदानंद सुमन को नामित किया गया है।

विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक विधि व्यवस्था बनाए रखने के अभियान में 01 शस्त्र और 99 गोलियां जब्त की गई हैं।

जिले में कुल 557 लाइसेंसी शस्त्रों में से 140 शस्त्र जमा कराए गए हैं। प्रशासन की ओर से चुनाव के दौरान संभावित असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए 3069 व्यक्तियों से बंधपत्र समर्पित कराया गया है।

इनमें आठ अक्टूबर 2025 को 65 व्यक्तियों ने बंधपत्र भरा। 20 व्यक्तियों के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया गया है, जिनमें से पांच वारंट आठ अक्टूबर को निर्गत हुए हैं।

जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे भयमुक्त होकर मतदान करें और चुनाव को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने में सहयोग दें।