    महिला संग पकड़े गए मौलवी, पेड़ में बांधकर जमकर पीटा; फिर ₹2 लाख में मामला हुआ रफा-दफा

    By Sanjay Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:43 PM (IST)

    सुपौल के छातापुर प्रखंड में एक प्रेमी जोड़े को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। यह घटना बलुआ थाना बाजार क्षेत्र के विशनपुर शि ...और पढ़ें

    मौलवी की हुई पिटाई। (फोटो- इंटरनेट)

    संवाद सूत्र, छातापुर (सुपौल)। बिहार के सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड से सटे बसंतपुर में एक प्रेमी जोड़े को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

    वायरल वीडियो बलुआ बाजार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो बलुआ थाना क्षेत्र के विशनपुर शिवराम पंचायत का बताया  जा रहा है, जहां एक प्रेमी जोड़े को पेड़ से बांधकर बेरहमी से उनकी पिटाई की जा रही है।

    इसी दौरान मौके पर मौजूद किसी ने इस मारपीट का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। घटना रविवार की बताई जा रही है।

    जानकारी के अनुसार पेड़ से बांधकर जिस व्यक्ति की पिटाई की जा रही है, वह एक मौलवी है और विशनपुर शिवराम पंचायत के नाथबाड़ी में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करता है।

    जानकारी मिली है कि उक्त मौलवी को एक शादीशुदा महिला के साथ देखने के बाद, अवैध संबंध के शक में लोगों ने कानून को ताक पर रखकर उन्‍हें कठोर सजा दे दी।

    ग्रामीणों ने उक्त मौलवी और महिला को पकड़कर पेड़ से बांध दिया और उनकी जमकर धुनाई कर दी। बताया जा रहा है कि मारपीट के बाद ग्रामीण और मौलवी पक्ष के लोगों के बीच पंचायत हुई, जिसमें तकरीबन दो लाख का जुर्माना लगाकर मामले को रफा‑दफा कर दिया गया।

    इस मामाले के बारे में पूछने पर बलुआ थानाध्यक्ष सुमित कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर सनहा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और  पीड़ित को भी खोजा जा रहा है।