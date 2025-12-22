बिहार में शराब तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, थानाध्यक्ष की टूटी नाक; कई पुलिसकर्मी घायल

संवाद सूत्र, करजाईन बाजार (सुपौल)। रतनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रतनपुर पंचायत के पिपराही गांव में शराब तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमले का मामला प्रकाश में आया है।

इस हमले में थानाध्यक्ष राजू कुमार सहित करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पुलिस ने एक आरोपित रोशन कुमार राय को गिरफ्तार किया है।

इस संबंध ने थानाध्यक्ष राजू कुमार ने रामरतन राय, रोशन कुमार राय, कोशिला देवी, किरण कुमारी, कमलवती देवी, फूजन देवी, वीणा देवी व शिवचरण राय सहित 8-10 अज्ञात पर मामला दर्ज कराया है।

थानाध्यक्ष राजू कुमार ने बताया कि शनिवार रात में समकालीन अभियान के तहत छापेमारी के दौरान शराब तस्करी के वांछित अभियुक्त रामरतन राय को पिपराही स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर जैसे ही निकलने लगे तो उक्त सभी आरोपित लाठी-डंडे तथा अन्य धारदार हथियार से पुलिस टीम पर हमला कर दिया।