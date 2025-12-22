Language
    बिहार में शराब तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, थानाध्यक्ष की टूटी नाक; कई पुलिसकर्मी घायल

    By Gaurish Chandra Mishra Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:14 PM (IST)

    सुपौल के रतनपुरा थाना क्षेत्र के पिपराही गांव में शराब तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसमें थानाध्यक्ष राजू कुमार समेत कई पुलिसकर्मी घायल ...और पढ़ें

    महिला थाना में पीड़ित परिवार। (जागरण)

    संवाद सूत्र, करजाईन बाजार (सुपौल)। रतनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रतनपुर पंचायत के पिपराही गांव में शराब तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमले का मामला प्रकाश में आया है।

    इस हमले में थानाध्यक्ष राजू कुमार सहित करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पुलिस ने एक आरोपित रोशन कुमार राय को गिरफ्तार किया है।

    इस संबंध ने थानाध्यक्ष राजू कुमार ने रामरतन राय, रोशन कुमार राय, कोशिला देवी, किरण कुमारी, कमलवती देवी, फूजन देवी, वीणा देवी व शिवचरण राय सहित 8-10 अज्ञात पर मामला दर्ज कराया है।

    थानाध्यक्ष राजू कुमार ने बताया कि शनिवार रात में समकालीन अभियान के तहत छापेमारी के दौरान शराब तस्करी के वांछित अभियुक्त रामरतन राय को पिपराही स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर जैसे ही निकलने लगे तो उक्त सभी आरोपित लाठी-डंडे तथा अन्य धारदार हथियार से पुलिस टीम पर हमला कर दिया।

    इस हमले में वो खुद समेत अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। उनका नाक फट गई। इसी क्रम में आरोपित को घर के पीछे के रास्ते से भगा दिया गया। वहीं, पीड़ित परिवार ने पुलिस पर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए महिला थाना में आवेदन दिया है।

    पीड़ित परिवार का आरोप है कि शराब तस्करी की सूचना पर पुलिस देर रात उनके घर पहुंची। पुलिस टीम घर में मौजूद लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान करीब 70 साल की बुजुर्ग महिला सहित घर में मौजूद बच्चों के साथ भी बेरहमी से मारपीट की।

    पीड़ित परिवार का कहना है कि राजनीतिक साजिश के कारण उनलोगों को भाजपा को वोट देने के कारण प्रताड़ित किया गया है।