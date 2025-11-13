Ziradei vidhan sabha Chunav Result: बिहार की इस सीट में लेफ्ट और जदयू के बीच टक्कर, कौन बनेगा विधायक?
सीवान जिले की जीरादेई विधानसभा सीट, जो डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है, पर सबकी नजरें हैं। यहां सीपीआईएमएल के अमरजीत कुशवाहा और जेडीयू के भीष्म कुशवाहा के बीच मुकाबला है। 317 बूथों पर 23 राउंड तक मतगणना हो सकती है। Ziradei election Result 2025 बताएगा कि कौन जीतेगा। पिछले चुनाव में सीपीआई (एमएल) के अमरजीत कुशवाहा ने जेडीयू के कमला सिंह को हराया था।
डिजिटल डेस्क, सीवान। बिहार विधानसभा चुनाव में जीरादेई सीट काफी महत्वपूर्ण है। चूंकि, देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है, इसलिए Ziradei Vidhan sabha Chunav result 2025 पर सभी की निगाहें हैं। इस सीट पर CPIML के अमरजीत कुशवाहा और JDU के भीष्म कुशवाहा के बीच मुकाबला है।
सीवान की 8 सीटों में से एक जीरादेई सीट में 317 बूथ बनाए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यहां 23 राउंड तक मतों की गिनती जा सकती है। Ziradei vidhan sabha Election Result 2025 में साफ हो जाएगा कि कौन यहां का विधायक बनेगा।
यहां शुरू से ही मुस्लिम, राजपूत, यादव व साह जातियों का प्रभाव देखा गया है। इस सीट पर सीवान के बाहुबली शहाबुद्दीन दो बार 1990 से लेकर 1996 तक विधायक रहे हैं।
वहीं पिछले चुनाव की बात की जाए तो 2020 में सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के अमरजीत कुशवाहा ने जेडीयू के कमला सिंह को करीब 25,510 मतों से हराया था। अमरजीत को कुल 69,442 मत मिले थे और कमला सिंह को 43,932 वोट मिले थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।