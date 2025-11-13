Ziradei vidhan sabha Chunav Result: बिहार की इस सीट में लेफ्ट और जदयू के बीच टक्कर, कौन बनेगा विधायक?

डिजिटल डेस्क, सीवान। बिहार विधानसभा चुनाव में जीरादेई सीट काफी महत्वपूर्ण है। चूंकि, देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है, इसलिए Ziradei Vidhan sabha Chunav result 2025 पर सभी की निगाहें हैं। इस सीट पर CPIML के अमरजीत कुशवाहा और JDU के भीष्म कुशवाहा के बीच मुकाबला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीवान की 8 सीटों में से एक जीरादेई सीट में 317 बूथ बनाए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यहां 23 राउंड तक मतों की गिनती जा सकती है। Ziradei vidhan sabha Election Result 2025 में साफ हो जाएगा कि कौन यहां का विधायक बनेगा।