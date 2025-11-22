Language
    Bihar News: अश्लील गानों का विरोध करना युवक को पड़ा भारी, सिवान में चाकू से गोदकर हत्या

    By Tarun Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 10:00 PM (IST)

    सिवान के धनौती में पीड़िया विसर्जन के दौरान अश्लील गानों का विरोध करने पर एक युवक, गुड्डू प्रसाद उर्फ रशीद, की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, सिवान। धनौती थाना क्षेत्र के हाता टोला धनौती गांव में शनिवार की सुबह पीड़िया विसर्जन के दौरान अश्लील गीत का विरोध करने पर गांव के कुछ युवकों ने एक युवक को चाकू घोंप कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

    घायल युवक को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया जहां चिकित्सकों ने पटना रेफर कर दिया, पटना जाने के क्रम में युवक की मौत हो गई।

    मृतक की पहचान हाता टोला धनौती गांव निवासी झूलन प्रसाद के पुत्र गुड्डू प्रसाद उर्फ रशीद के रूप में हुई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

    वहीं, पोस्टमार्टम बाद शव स्वजनों को सौंप दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार सुबह करीब आठ बजे के आसपास पीड़िया विसर्जन हो रहा था। जहां गांव से ही दो ट्रैक्टर पर डीजे निकला था।

    डीजे पर मनचलों ने अश्लील गीत बजाना शुरू कर दिया। अश्लील गीत का विरोध गुड्डू द्वारा किया गया। गुड्डू ने गीत बजाने वालों की शिकायत करने की बात कही। इसके बाद शरारती तत्वों ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी।

    तभी बदमाशों ने गुड्डू के कमर में चाकू से वार कर दिया। घटना के बाद माैके पर अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया। लोगों को देख हमलावर फरार हो गए।

    इस मामले में थानाध्यक्ष दिनेश कुमार पांडेय ने बताया कि विसर्जन के दौरान किसी बात को लेकर गांव के मनचलों ने युवक को चाकू घोंप दिया। जिससे उसकी मौत हो गई है। एक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।