बिहार में फिर कचरे के ढ़ेर पर मिलीं VVPAT की पर्चियां, आधा दर्जन हिरासत में, डीएम ने कहा-गहन जांच होगी
सिवान में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कचरे के ढेर से वीवीपैट की पर्चियां बरामद होने से हड़कंप मच गया। ये पर्चियां महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की बताई जा रही हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं और पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में इसे मॉक पोल की पर्चियां होने की आशंका जताई जा रही है।
जागरण संवाददाता, सिवान। Bihar Vidhansabha Chunav 2025 के पहले चरण में सिवान में छह नवंबर हुए मतदान के चार दिन बाद सोमवार को नगर थाना क्षेत्र से कचरे के ढेर से वीवीपैट की पर्चियां बरामद की गई।
खाली जमीन के पास एक काले पालीथिन में बड़ी संख्या में चुनाव चिह्न युक्त पर्ची बरामद की गईं। वीवीपैट की पर्ची मिलने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया।
बरामद पर्चियां महाराजगंज विधानसभा की बताई जाती हैं। पर्चियां महाराजगंज से एनडीए प्रत्याशी हेमनारायण साह, महागठबंधन से विशाल जायसवाल और निर्दलीय प्रत्याशी नीतीश द्विवेदी से संबंधित हैं।
सूचना पर पहुंचे जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डा. आदित्य प्रकाश ने जांच के आदेश दिए हैं। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच-छह लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।
काले रंग की पालीथिन में थी पर्चियां
बताया जाता है कि सोमवार की शाम स्थानीय लोगों ने कूड़े के ढेर में काफी संख्या में वीवीपैट की पर्ची बिखरी देखी। शक होने पर पास जाकर देखा तो पाया कि काले रंग की पालीथिन में वीवीपैट की पर्चियां थीं।
जानकारी मिलते ही वहां काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने वीवीपैट पर्ची मिलने की जानकारी नगर थाना को दी।
जानकारी मिलते ही सदर एसडीओ आशुतोष गुप्ता, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सोहैल अहमद, सदर एसडीपीओ अजय कुमार सिंह दल बल के साथ पहुंचे और उक्त पर्चियों को अपने साथ लेकर चले आए।
जब इसकी सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी को हुई तो वे लोग भी उक्त स्थल पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इवीएम व वीवीपैट की कमिशनिंग के दौरान जो माक पोल कराया गया था, ये पर्चियां उसी दौरान की हैं।
बहरहाल इस मामले की गहनतापूर्वक जांच कराई जाएगी, कि इस कार्य में कौन लोग शामिल हैं। वहीं जांच के बाद त्वरित कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।