जागरण संवाददाता, सिवान। Bihar Vidhansabha Chunav 2025 के पहले चरण में सिवान में छह नवंबर हुए मतदान के चार दिन बाद सोमवार को नगर थाना क्षेत्र से कचरे के ढेर से वीवीपैट की पर्चियां बरामद की गई।

खाली जमीन के पास एक काले पालीथिन में बड़ी संख्या में चुनाव चिह्न युक्त पर्ची बरामद की गईं। वीवीपैट की पर्ची मिलने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया।

बरामद पर्चियां महाराजगंज विधानसभा की बताई जाती हैं। पर्चियां महाराजगंज से एनडीए प्रत्याशी हेमनारायण साह, महागठबंधन से विशाल जायसवाल और निर्दलीय प्रत्याशी नीतीश द्विवेदी से संबंधित हैं।

सूचना पर पहुंचे जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डा. आदित्य प्रकाश ने जांच के आदेश दिए हैं। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच-छह लोगों को हिरासत में ल‍िया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।

काले रंग की पालीथिन में थी पर्चियां

बताया जाता है कि सोमवार की शाम स्थानीय लोगों ने कूड़े के ढेर में काफी संख्या में वीवीपैट की पर्ची बिखरी देखी। शक होने पर पास जाकर देखा तो पाया कि काले रंग की पालीथिन में वीवीपैट की पर्चि‍यां थीं।