    3 से ज्यादा चालान बकाया रखने वाले वाहन होंगे ब्लैकलिस्ट, विभाग तैयार कर रहा लिस्ट

    By Anshuman Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:30 PM (IST)

    परिवहन विभाग तीन से ज्यादा चालान बकाया रखने वाले वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं और चालान नहीं भरते। विभाग ने इन वाहनों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, सिवान। यातायात नियमों की अनदेखी करने व शिथिलता बरतने वालों पर अब परिवहन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभागीय निर्देश के मुताबिक स्टंटबाजी करने, मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाने, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने जैसे मामलों में लगातार लापरवाही बरतने वालों को सर्वप्रथम ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी।

    इसके बाद भी चालान बकाया रखा जाता है तो रजिस्ट्रेशन रद करने की कार्रवाई हो सकती है। वहीं, निर्देश मिलने के बाद जिला परिवहन विभाग द्वारा ऐसे वाहनों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी गई है।

    इस संबंध में एडीटीओ अर्चना कुमारी ने बताया कि बार-बार समझाने, चालान काटने और अभियान चलाने के बावजूद भी कई वाहन चालकों द्वारा शिथिलता बरती जा रही है। जिसको लेकर यह कार्रवाई की जा रही है।

    एडीटीओ ने बताया कि अब सभी वाहनों को डिजिटल रिकॉर्ड ट्रैकिंग सिस्टम से जोडा भी जा रहा है। जिससे चालान के बाद भुगतान न होने की स्थिति में स्वत: रजिस्ट्रेशन रद हो सकेगा।

    बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों में ज्यादातर युवा वर्ग के चालक हैं। जिनके खिलाफ बिना लाइसेंस के हीं वाहन चलाना, माेबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, ओवर स्पीडिंग, नो-पार्किंग में गाड़ी खड़ा करना, ट्रिपल लोडिंग और नाबालिग से वाहन चलवाने जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। ऐसे में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालकाें को किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाएगी।

    जिन वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा या फिर जिनके रजिस्ट्रेशन रद करने की कार्रवाई होगी, उन्हें सड़क पर चलना गैरकानूनी होगा।