अनियंत्रित पिकअप ने 5 महिलाओं और मासूम को रौंदा, 2 की हालत गंभीर; सदर अस्पताल रेफर

संवाद सूत्र, रघुनाथपुर (सिवान)। थाना क्षेत्र के दुदहां में रविवार सुबह रघुनाथपुर–आंदर मुख्य सड़क पर तेज गति से जा रहा पिकअप ने सड़क किनारे जा रहे एक मासूम समेत पांच महिलाओं को रौंद दिया। इससे सभी घायल हो गए। इस दौरान ग्रामीणों ने पिकअप चालक व गाड़ी को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां से चिकित्सक द्वारा दो की हालत गंभीर होने के कारण सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घायलों की पहचान दुदहा निवासी रामपति सिंह की पत्नी रमावती देवी, विपिन सिंह की पुत्री सलोनी कुमारी, त्रिलोकी सिंह की मासूम पुत्री तृषा कुमारी तथा गोपी पतियांव निवासी जयप्रकाश सिंह की पत्नी सुभावती देवी शामिल हैं। सदर अस्पताल रेफर घायलों में सुभावती देवी एवं तृषा कुमारी को चिकित्सक द्वारा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है तथा दो अन्य घायलों का उपचार कर घर भेज दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सभी महिलाएं धान की दवरी के लिए एक साथ खेत जा रही थी।