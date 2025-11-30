Language
    अनियंत्रित पिकअप ने 5 महिलाओं और मासूम को रौंदा, 2 की हालत गंभीर; सदर अस्पताल रेफर

    By Gopinath Soni Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 03:13 PM (IST)

    सिवान के रघुनाथपुर में एक अनियंत्रित पिकअप ने सड़क किनारे चल रही पांच महिलाओं और एक मासूम बच्चे को रौंद दिया, जिससे सभी घायल हो गए। ग्रामीणों ने चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। गंभीर रूप से घायल दो महिलाओं को सदर अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

    अनियंत्रित पिकअप ने 5 महिलाओं को रौंदा

    संवाद सूत्र, रघुनाथपुर (सिवान)। थाना क्षेत्र के दुदहां में रविवार सुबह रघुनाथपुर–आंदर मुख्य सड़क पर तेज गति से जा रहा पिकअप ने सड़क किनारे जा रहे एक मासूम समेत पांच महिलाओं को रौंद दिया। इससे सभी घायल हो गए। 

    इस दौरान ग्रामीणों ने पिकअप चालक व गाड़ी को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां से चिकित्सक द्वारा दो की हालत गंभीर होने के कारण सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। 

    घायलों की पहचान दुदहा निवासी रामपति सिंह की पत्नी रमावती देवी, विपिन सिंह की पुत्री सलोनी कुमारी, त्रिलोकी सिंह की मासूम पुत्री तृषा कुमारी तथा गोपी पतियांव निवासी जयप्रकाश सिंह की पत्नी सुभावती देवी शामिल हैं। 

    सदर अस्पताल रेफर 

    घायलों में सुभावती देवी एवं तृषा कुमारी को चिकित्सक द्वारा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है तथा दो अन्य घायलों का उपचार कर घर भेज दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सभी महिलाएं धान की दवरी के लिए एक साथ खेत जा रही थी। 

    इस दौरान रघुनाथपुर की ओर से तेज गति से आ रहे पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा रहे महिलाओं को रौंद दिया। वहीं मौके पर ग्रामीणों ने वाहन और चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 

    थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि अभी तक घायलों की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिली है। आवेदन प्राप्त होते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अपने स्तर से पुलिस कार्रवाई कर रही है।