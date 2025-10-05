Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिवान में आर्केस्ट्रा प्रोग्राम में ट्रॉली पर चढ़कर डांस कर रहा था युवक, हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मौत

    By Santosh Kumar Singh (Hasanpura) Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 07:18 PM (IST)

    सिवान के हसनपुरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान पकड़ी गांव में एक युवक की हाईटेंशन तार से झुलसकर मौत हो गई। मृतक अभय कुमार (19) ट्रॉली पर डांस कर रहा था। घटना के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली है। अभय की मौत से गांव में शोक की लहर है।

    prefferd source google
    Hero Image
    घटना के बाद घर में मचा कोहराम। (फोटो जागरण)

    संवाद सूत्र, हसनपुरा (सिवान)। एमएच नगर थाना क्षेत्र के पकड़ी में रविवार की दोपहर मूर्ति विसर्जन के दौरान ट्रॉली पर चढ़कर डांस कर रहे युवक की हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतक की पहचान पकड़ी निवासी श्रीराम पंडित के पुत्र अभय कुमार (19) के रूप में हुई है। बताया जाता है कि पकड़ी गांव में रविवार को मां दुर्गा समेत अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है।

    इस दौरान युवाओं द्वारा आर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। आर्केस्ट्रा का कार्यक्रम ट्रैक्टर ट्रॉली पर चल रहा था। वहीं, पूरे गांव का भ्रमण करने के बाद चालक गांव स्थित हनुमान मंदिर के समीप ट्रॉली को घुमाने लगा। तभी अभय कुमार ट्रॉली के ऊपर चढ़कर डांस करने लगा। इस दौरान पास से गुजर रहे हाई टेंशन तार की चपेट में आकर वह झुलस गया।

    घटना के बाद अफरातफरी का माहौल कायम हो गया। स्वजन व ग्रामीण उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।

    स्वजन उसे सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर थाना लाई तथा शव का पोस्टमार्टम कराने की तैयारी में जुट गई।

    अभय की मौत से स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल

    थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव में हाई टेंशन विद्युत तार की चपेट में आने से अभय कुमार की मौत की सूचना मिलते ही स्वजनों के रोने से माहौल गमगीन हो गया। आसपास के ग्रामीण स्वजनों को ढांढ़स बंधा रहे थे। अभय तीन बहनों व दो भाइयों में सबसे छोटा था। वह इंटर का छात्र था। उसके तीनों बहनों की शादी हो चुकी है।

    बताया जाता है कि रविवार को ही अभय को अपने बीमार पिता का इलाज कराने चैनपुर जाना था। लेकिन मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन को लेकर जाने से इनकार कर दिया। ऐसे में उसके पिता भाड़े की गाड़ी से चैनपुर इलाज कराने चले गए।

    अभी वे मधवापुर ही पहुंचे थे तबतक उनको सूचना मिली कि अभय हाई टेंशन तार की चपेट में आकर झुलस गया है। ग्रामीणों ने बताया कि पकड़ी में दो तीन दिन से लाइट खराब थी। तभी दोपहर अचानक हाई टेंशन तार में विद्युत प्रवाहित हो गया, जिससे घटना घटी।

    इस घटना को लेकर पूरे गांव में शोक की लहर है। इस मामले में थानाध्यक्ष रुपेश कुमार वर्मा ने बताया कि युवक ट्रैक्टर ट्राली पर डांस करते हुए गिर गया है। हाई टेंशन तार की चपेट में नहीं आया है। जबकि पूरे क्षेत्र में करंट लगने से मौत होने की चर्चा है।