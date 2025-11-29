Language
    सिवान में बेटे ने किया मां का मर्डर, ईंट से किया प्रहार

    By Ramesh Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 08:18 PM (IST)

    सिवान के जी.बी. नगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी मां की ईंट से मारकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान चंपा देवी के रूप में हुई है, और आरोपी पुत्र संदीप कुमार शर्मा है। घटना के बाद आरोपी फरार है। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, सिवान। जीबी नगर थाना क्षेत्र के भेलपुर में शनिवार की शाम एक व्यक्ति ने अपनी मां को ईंट से प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया।

    इस घटना के बाद गांव में अफरातफरी मच गई। मृतका की पहचान चंपा देवी (50) के रूप में हुई है। जबकि आरोपित उसका पुत्र संदीप कुमार शर्मा है।

    ग्रामीणों ने घटना की सूचना थाना को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच घटना की जानकारी ली तथा शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

    बताया जाता है कि मां चंपा देवी घर में काम कर रही थी तभी संदीप घर में पहुंच मां पर ईंट से प्रहार कर दिया। शोर सुन आसपास के लोग जब तक पहुंचते संदीप फरार हो गया।

    ग्रामीणों के अनुसार संदीप विक्षिप्त है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष जीतमोहन कुमार ने बताया कि पुलिस शव का पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी है। आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

