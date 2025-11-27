Siwan News: ठंड के बढ़ते ही ट्रेनों की रफ्तार थमी, आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें घंटों देरी से पहुंची
सिवान में ठंड और कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है। दृश्यता कम होने से आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें घंटों देरी से पहुंचीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे प्रशासन से ट्रेनों को समय पर चलाने की मांग की गई है।
जागरण संवाददाता, सिवान। जिले में शीतलहर तथा कोहरे का असर ट्रेन परिचालन पर दिखने लगा है। इस वजह से सुपरफास्ट व एक्सप्रेस ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय पर नहीं चल रही हैं। जंक्शन से गुजरने वाली करीब आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें बुधवार को विलंब से चलीं।
इनमें वैशाली सुपरफास्ट सहित कई ट्रेनों एक घंटे से दस घंटे तक लेट रही हैं। ट्रेनों के लेट होने के कारण गाड़ियों के इंतजार में यात्रियों को जंक्शन पर घंटों ठिठुरना पड़ा। इससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामान करना पड़ा।
बुधवार को 15708 आम्रपाली एक्सप्रेस एक घंटे दस मिनट, 14006 लिच्छवी एक्सप्रेस एक घंटे 30 मिनट, 12554 नई दिल्ली-ललितग्राम वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक घंटे, 04450 नई दिल्ली-दरभंगा पूजा स्पेशल चार घंटे 45 मिनट, 15034 लखनऊ जं.-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस एक घंटे बीस मिनट, 55056 गोरखपुर-छपरा पैसेंजर दो घंटे, 04454 नई दिल्ली - मानसी महोत्सव विशेष ट्रेन चार घंटे 50 मिनट की देरी से स्टेशन पर पहुंची।
04453 मानसी-नई दिल्ली त्योहार विशेष एक्सप्रेस छह घंटे 30 मिनट, 02569 दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन हमसफर स्पेशल आठ घंटे, 02563 बरौनी-नई दिल्ली क्लोन हमसफर स्पेशल चार घंटे 30 मिनट, 13019 बाघ एक्सप्रेस एक घंटे, 02570 नई दिल्ली-दरभंगा क्लोन हमसफर स्पेशल चार घंटे 50 मिनट, 02564 नई दिल्ली-बरौनी क्लोन हमसफर स्पेशल एक घंटे, 13020 बाघ एक्सप्रेस दो घंटे 17 मिनट, 15910 अवध असम एक्सप्रेस एक घंटे, 12553 ललितग्राम-नई दिल्ली वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 60 मिनट के लेट से सिवान जंक्शन पहुंची। इसके अलावा अन्य ट्रेनें भी विलंब से चलीं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।