Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिवान में असामाजिक तत्वों ने मंदिर में की तोड़फोड़, ‘जय सियाराम’ वाला शिलापट्ट क्षतिग्रस्त

    By Siweswar Mahadev Bharti (guthni) Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 05:23 PM (IST)

    सिवान के गुठनी थाना क्षेत्र के पंडरी गांव में असामाजिक तत्वों ने एक मंदिर में तोड़फोड़ की, जिसमें 'जय सियाराम' लिखा शिलापट्ट क्षतिग्रस्त हो गया। उप मुखिया राजेश पांडेय ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने पहले मिली धमकियों का उल्लेख किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, और प्रथम दृष्टया यह गांव के दो गुटों के बीच विवाद का मामला लग रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    असामाजिक तत्वों ने मंदिर में की तोड़फोड़,

    संवाद सूत्र, गुठनी (सिवान)। गुठनी थाना क्षेत्र के पंडरी गांव में मंगलवार की देर रात असमाजिक तत्वों ने गांव के ही एक मंदिर में तोड़फोड़ किया। घटना की जानकारी तब हुई जब वहां के उप मुखिया राजेश पांडेय मंदिर कि साफ-सफाई करने मंदिर पहुंचा। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने इस घटना का लिखित आवेदन देकर पुलिस को दिया। उन्होंने अपने आवेदन में कहा कि कुछ दिन पहले गांव के ही कुछ लोगों द्वारा धमकी दिया गया था। जिसके बाद मंगलवार की रात को मंदिर में लगे शिलापट्ट जिस पर जय सियाराम इत्यादि लिखा गया था। उसको तोड़ दिया गया है। 

    मामले की जांच शुरू

    घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दिया। घटना के कारणों का स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं मिली है। 

    घटना के संबंध में थानाअध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि आवेदन मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल किया। प्रथम दृष्टया मामला गांव के ही दो गुटों में विवाद को लेकर होना आ रहा है। 

    पुलिस जांच में मंदिर के अन्य हिस्से में किसी भी तरह के तोड़फोड़ की शिकायत नहीं मिली। जबकि ग्रामीणों ने भी इस घटना के संबंध में जानकारी देने से इनकार कर दिया है। आवेदनकर्ता ने घटना की जानकारी थानाध्यक्ष मनीष कुमार, एसडीपीओ गौरी कुमारी, एसपी मनोज कुमार तिवारी को फोन पर भी दिया है।