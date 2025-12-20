सिवान में ठंड के कारण स्कूल-कोचिंग की टाइमिंग बदली, सुबह 9 से शाम 4:30 बजे तक ही चलेंगी कक्षाएं

जागरण संवाददाता, सिवान। जिले में लगातार बढ़ रही ठंड और सुबह-शाम में तापमान में अधिक कमीं होने की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसे जिला प्रशासन ने शैक्षणिक गतिविधियों के समय में अस्थायी संशोधन किया है।

जिला दंडाधिकारी सह जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत विशेष आदेश जारी करते हुए जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किया है। शाम 4.30 बजे के बाद पूर्णत: प्रतिबंधित जारी आदेश के अनुसार जिले के अंतर्गत संचालित सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के अलावा निजी कोचिंग संस्थानों, प्री-स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 9 बजे से पहले एवं शाम 4.30 बजे के बाद पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी शैक्षणिक गतिविधियां केवल सुबह 9 बजे से शाम 4.30 बजे के बीच हीं संचालित की जाएगी। ताकि बच्चों को अत्यधिक ठंड से बचाया जा सके। हालांकि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए संचालित विशेष कक्षाओं को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।

25 दिसंबर यानी गुरुवार तक प्रभावी जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि बोर्ड परीक्षार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए विशेष कक्षाएं पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार हीं संचालित की जा सकती है। यह आदेश शनिवार से आगामी 25 दिसंबर यानी गुरुवार तक प्रभावी रहेगा।