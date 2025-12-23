नए साल से बदलेगा राशन वितरण, प्रति यूनिट मिलेगा 2 KG गेहूं और 3 KG चावल; लाखों लोगों को मिलेगा लाभ

संवाद सूत्र, दारौंदा (सिवान)। नववर्ष यानी जनवरी माह से राशन वितरण व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत अब राशन लाभुकों को प्रति यूनिट दो किलो गेहूं तथा तीन किलो चावल दिया जाएगा। इससे लाखों लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा।

प्रखंड आपूर्ति विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रखंड के कुल 17 पंचायतों में 2953 अंत्योदय कार्डधारी तथा 2915 प्राथमिकता गृहस्थी (पीएचएच) कार्डधारी हैं। प्रखंड में कुल एक लाख 53 हजार 51 यूनिट दर्ज हैं, जबकि राशन कार्डधारियों की कुल संख्या 32008 है।

वर्तमान में प्रखंड में कुल 81 राशन दुकानें संचालित हैं, जबकि किसी कारणवश 12 राशन दुकानें बंद पड़ी हुई है। बंद दुकानों के कारण कुछ क्षेत्रों में लाभुकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत जनवरी माह से संशोधित मात्रा के अनुसार राशन का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।

साथ ही बंद पड़ी दुकानों को लेकर भी विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, ताकि लाभुकों को समय पर राशन मिल सके। नववर्ष से लागू होने वाली इस व्यवस्था से राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ने के साथ ही लाभुकों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।