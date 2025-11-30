Bihar Police: सिवान पुलिस का बड़ा फेरबदल, 76 पुलिसकर्मियों का हुआ ट्रांसफर

1 पुअनि मदन कुमार-2019 नगर थाना भगवानपुर थाना अनुसंधान इकाई थाना अनुसंधान इकाई

2 पुअनि शिवनंदन पासवान नगर थाना बसंतपुर थाना अनुसंधान इकाई थाना अनुसंधान इकाई

3 पुअनि सज्जाद खान नगर थाना हुसैनगंज थाना अनुसंधान इकाई थाना अनुसंधान इकाई

4 सअनि जैनेंद्र कुमार मंडल बड़हरिया थाना एमएचनगर अनुसंधान इकाई अनुसंधान इकाई

5 सअनि सरोज कुमार बड़हरिया थाना दारौंदा थाना अनुसंधान इकाई अनुसंधान इकाई

6 पुअनि विद्या सिंह बड़हरिया थाना दरौली थाना अनुसंधान इकाई अनुसंधान इकाई

7 पीटीसी चिंटु कुमार बड़हरिया थाना जामो बाजार थाना अनुसंधान इकाई अनुसंधान इकाई

8 पुअनि अमित कुमार शर्मा दारौंदा थाना बड़हरिया थाना अनुसंधान इकाई अनुसंधान इकाई

9 परिपुअनि गौतम कुमार एमएच नगर थाना बड़हरिया थाना अनुसंधान इकाई अनुसंधान इकाई

10 पुअनि संतोष कुमार नगर थाना बड़हरिया थाना अनुसंधान इकाई अनुसंधान इकाई

11 पुअनि जितेंद्र सिंह यादव लकड़ी नबीगंज नगर थाना अनुसंधान इकाई अनुसंधान इकाई

12 सअनि बलवीर मेहता ईआरवी दारौंदा थाना धनौती ईआरवी ईआरवी

13 सअनि निलेश कुमार ईआरवी धनौती थाना दारौंदा ईआरवी ईआरवी

14 परिपुअनि पम्मी कुमारी नौतन थाना चैनपुर थाना अनुसंधान अनुसंधान

15 पुअनि बच्चन प्रसाद मंडल पुलिस केंद्र महाराजगंज थाना अनुसंधान अनुसंधान

16 सअनि अक्षय कुमार यादव एमईआरवी महाराजगंज यातायात विधि-व्यवस्था यातायात विधि-व्यवस्था

17 परिपुअनि सूर्यकुमार जीरादेई थाना लकड़ी नबीगंज थाना अनुसंधान अनुसंधान

18 परिपुअनि प्रशांत कुमार महाराजगंज थाना जीरादेई थाना अनुसंधान अनुसंधान