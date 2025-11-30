Bihar Police: सिवान पुलिस का बड़ा फेरबदल, 76 पुलिसकर्मियों का हुआ ट्रांसफर
सिवान जिले में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने 76 पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण विभिन्न थानों में किया है। एसपी मनोज तिवारी के अवकाश पर रहने के दौरान नीरज कुमार जिले की कमान संभालेंगे।
जागरण संवाददाता, सिवान। सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था को लेकर जिले के 76 पुलिस पदाधिकारी को विभिन्न थानों में प्रतिनियुक्ति की गई है।
इस संबंध में एसपी मनोज कुमार तिवारी ने पत्र जारी किया है। जारी पत्र में बताया कि पुलिस पदाधिकारियों को कार्यहित में तत्काल प्रभाव से विभिन्न थानों में पदस्थापित किया जाता है।
बता दें कि मनोज तिवारी अगले एक महीने के अवकाश पर हैं उनके अनुपस्थिति में जिले की कमान नीरज कुमार के पास हैं। नीरज कुमार इसके पूर्व भी एक माह के लिए पुलिस अधीक्षक के रूप में योगदान दे चुके हैं।
पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्ति सूची
|क्र०सं०
|पद एवं नाम
|वर्तमान प्रतिनियुक्ति
|नव प्रतिनियुक्ति
|कार्य इकाई
|1
|पुअनि मदन कुमार-2019
|नगर थाना भगवानपुर
|थाना अनुसंधान इकाई
|थाना अनुसंधान इकाई
|2
|पुअनि शिवनंदन पासवान
|नगर थाना बसंतपुर
|थाना अनुसंधान इकाई
|थाना अनुसंधान इकाई
|3
|पुअनि सज्जाद खान
|नगर थाना हुसैनगंज
|थाना अनुसंधान इकाई
|थाना अनुसंधान इकाई
|4
|सअनि जैनेंद्र कुमार मंडल
|बड़हरिया थाना
|एमएचनगर अनुसंधान इकाई
|अनुसंधान इकाई
|5
|सअनि सरोज कुमार
|बड़हरिया थाना
|दारौंदा थाना अनुसंधान इकाई
|अनुसंधान इकाई
|6
|पुअनि विद्या सिंह
|बड़हरिया थाना
|दरौली थाना अनुसंधान इकाई
|अनुसंधान इकाई
|7
|पीटीसी चिंटु कुमार
|बड़हरिया थाना
|जामो बाजार थाना अनुसंधान इकाई
|अनुसंधान इकाई
|8
|पुअनि अमित कुमार शर्मा
|दारौंदा थाना
|बड़हरिया थाना अनुसंधान इकाई
|अनुसंधान इकाई
|9
|परिपुअनि गौतम कुमार
|एमएच नगर थाना
|बड़हरिया थाना अनुसंधान इकाई
|अनुसंधान इकाई
|10
|पुअनि संतोष कुमार
|नगर थाना
|बड़हरिया थाना अनुसंधान इकाई
|अनुसंधान इकाई
|11
|पुअनि जितेंद्र सिंह यादव
|लकड़ी नबीगंज
|नगर थाना अनुसंधान इकाई
|अनुसंधान इकाई
|12
|सअनि बलवीर मेहता
|ईआरवी दारौंदा
|थाना धनौती ईआरवी
|ईआरवी
|13
|सअनि निलेश कुमार
|ईआरवी धनौती थाना
|दारौंदा ईआरवी
|ईआरवी
|14
|परिपुअनि पम्मी कुमारी
|नौतन थाना
|चैनपुर थाना अनुसंधान
|अनुसंधान
|15
|पुअनि बच्चन प्रसाद मंडल
|पुलिस केंद्र महाराजगंज
|थाना अनुसंधान
|अनुसंधान
|16
|सअनि अक्षय कुमार यादव
|एमईआरवी महाराजगंज
|यातायात विधि-व्यवस्था
|यातायात विधि-व्यवस्था
|17
|परिपुअनि सूर्यकुमार
|जीरादेई थाना
|लकड़ी नबीगंज थाना अनुसंधान
|अनुसंधान
|18
|परिपुअनि प्रशांत कुमार
|महाराजगंज थाना
|जीरादेई थाना अनुसंधान
|अनुसंधान
|19
|पुअनि अजित कुमार दास
|जीरादेई थाना
|नगर थाना अनुसंधान
|अनुसंधान
