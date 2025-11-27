सिवान में नकाबपोश बदमाशों का आतंक, हथियार के बल पर लूटे 50 लाख के जेवर; वीडियो वायरल

संवाद सूत्र, रघुनाथपुर (सिवान)। सिवान के रघुनाथुपर थाना क्षेत्र टारी बाजार में गुरुवार की दोपहर दिनदहाड़े दो बाइक पर सवार छह नकाबपोश बदमाशों ने कृष्णा ज्वेलर्स की दुकान में हथियार के बल पर करीब 50 लाख की सोना-चांदी के आभूषण की लूट कर ली। घटना को अंजाम देकर बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए टारी बाजार होकर पूरब दिशा की ओर फरार हो गए।

फायरिंग की आवाज सुनकर बदमाशों को पकड़ने के लिए स्थानीय लोग सामर्थ्य नहीं जुटा पाए। वहीं कुछ लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर इसे इंटरनेट मीडिया में प्रसारित कर दिया। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को मिलने के साथ ही इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच मामले जांच में जुट गए।

वहीं, एसपी मनोज तिवारी भी घटनास्थल पर पहुंच कर जांच के बाद संबंधित पदाधिकारी को दिशा-निर्देश दिया। उनके आदेश पर पुलिस ने आसपास के दुकानों में लगे सीसी कैमरा के फुटेज को खंगाल बदमाशों की पहचान करना शुरू कर दी थी।

पुलिस ने मामले में त्वरित करते हुए एक संदिग्ध को शक के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं सूचना प्रेषण तक मामले में प्राथमिकी नहीं हुई थी। पीड़ित व्यवसायी कृष्णा सोनी ने बताया कि वह दुकान पर थे। एक महिला ग्राहक को आभूषण दिखा रहा था। तभी तीन युवक दुकान के अंदर आए और हथियार के बल पर लूट-पाट करने लगे। दो बदमाश बाइक पर थे, जबकि एक बदमाश दुकान के आगे सड़क पर फायरिंग कर रहा था। लूटे गए आभूषण का आकलन किया जा रहा है, लेकिन लगभग 50 लाख के आसपास के आभूषण की लूट हुई है।

इस संबंध में एसपी ने बताया कि कुछ संदिग्ध में हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गिरोह की पहचान हो गई है, जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।