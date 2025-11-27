Language
    सिवान में नकाबपोश बदमाशों का आतंक, हथियार के बल पर लूटे 50 लाख के जेवर; वीडियो वायरल

    By Tarun Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 07:20 PM (IST)

    सिवान में नकाबपोश बदमाशों ने दिनदहाड़े एक आभूषण की दुकान पर धावा बोलकर लगभग 50 लाख रुपये के जेवर लूट लिए। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बदमाशों की तलाश जारी है।

    सिवान में नकाबपोश बदमाशों का आतंक (जागरण)

    संवाद सूत्र, रघुनाथपुर (सिवान)। सिवान के रघुनाथुपर थाना क्षेत्र टारी बाजार में गुरुवार की दोपहर दिनदहाड़े दो बाइक पर सवार छह नकाबपोश बदमाशों ने कृष्णा ज्वेलर्स की दुकान में हथियार के बल पर करीब 50 लाख की सोना-चांदी के आभूषण की लूट कर ली। घटना को अंजाम देकर बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए टारी बाजार होकर पूरब दिशा की ओर फरार हो गए।

    फायरिंग की आवाज सुनकर बदमाशों को पकड़ने के लिए स्थानीय लोग सामर्थ्य नहीं जुटा पाए। वहीं कुछ लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर इसे इंटरनेट मीडिया में प्रसारित कर दिया। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को मिलने के साथ ही इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच मामले जांच में जुट गए।

    वहीं, एसपी मनोज तिवारी भी घटनास्थल पर पहुंच कर जांच के बाद संबंधित पदाधिकारी को दिशा-निर्देश दिया। उनके आदेश पर पुलिस ने आसपास के दुकानों में लगे सीसी कैमरा के फुटेज को खंगाल बदमाशों की पहचान करना शुरू कर दी थी।

    पुलिस ने मामले में त्वरित करते हुए एक संदिग्ध को शक के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं सूचना प्रेषण तक मामले में प्राथमिकी नहीं हुई थी।

    पीड़ित व्यवसायी कृष्णा सोनी ने बताया कि वह दुकान पर थे। एक महिला ग्राहक को आभूषण दिखा रहा था। तभी तीन युवक दुकान के अंदर आए और हथियार के बल पर लूट-पाट करने लगे। दो बदमाश बाइक पर थे, जबकि एक बदमाश दुकान के आगे सड़क पर फायरिंग कर रहा था। लूटे गए आभूषण का आकलन किया जा रहा है, लेकिन लगभग 50 लाख के आसपास के आभूषण की लूट हुई है।

    इस संबंध में एसपी ने बताया कि कुछ संदिग्ध में हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गिरोह की पहचान हो गई है, जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    बदमाशों के वीडियो इंटरनेट मीडिया पर होते रहे प्रसारित

    जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र स्थित टारी बाजार में गुरुवार की दोपहर छह नकाबपोश बदमाशों ने कृष्णा ज्वेलर्स में धावा बोलकर हथियार के बल पर 50 लाख के आभूषण की लूट कर ली। इस दौरान बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि बाइक पर बैठकर सरेआम हवाई फायरिंग कर बाजार में दहशत फैला दी।

    घटना का वीडियो बनाकर लोगों ने इसे इंटरनेट मीडिया पर खूब प्रसारित किया। पूरे दिन जिले के लोग मोबाइल पर बदमाशों के भागने का वीडियो देखते रहे और पुलिस की कमी बताते रहे।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बदमाशों ने छह राउंड से अधिक हवाई फायरिंग की। इस दौरान बदमाश ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। इस कारण कोई भी बदमाशों को पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा रहा था। घटना के बाद टारी बाजार और आसपास के चंवरी क्षेत्र के लोगों में प्रशासन और बदमाशों के खिलाफ भारी आक्रोश है। पुलिस सीसी कैमरा के फुटेज के आधार पर अन्य अपराधियों की पहचान में जुटी हुई थी।