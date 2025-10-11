विधानसभा चुनाव में सिवान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल, यूपी सीमा पर तैनाती का अभाव

संवाद सूत्र, गुठनी (सिवान)। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां पूरे जिले में बढ़ गई है, लेकिन यूपी सीमा से सटे होने के बावजूद भी गुठनी प्रखंड इस मामले में पिछड़ रहा है। हालात यह है कि गुठनी प्रखंड के श्रीकलपुर और सोहागरा दोनों चेकपोस्ट पर पूर्व से तैनात होमगार्ड के जवान ही ड्यूटी में दिख रहे हैं।

वहीं यूपी सीमा से सटे ग्यासपुर, श्रीकलपुर, सोहागरा, सोनाहुला, ताली, डरैला, पांडेयगुंडी, चिलमरवा और वाजिदही में सुरक्षाबलों की तैनाती अभी तक नहीं हो सकी है। हालांकि गुठनी चौराहे पर प्रतिदिन सघन वाहन जांच अभियान चलाई जा रही है। इसमें दोपहिया, चारपहिया एवं बड़े वाहनों की पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जाती है। एक तरफ सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षाबलों की तैनाती नहीं होने से शराबी व शराब तस्करों को खुली छूट मिल गई है। श्रीकलपुर चेक पोस्ट पर चालू हुआ सीसी कैमरा दैनिक जागरण अखबार में श्रीकलपुर चेक पोस्ट पर सीसी कैमरा बंद होने की खबर छपने के बाद पुलिस प्रशासन सजग हो गया। शुक्रवार की सुबह विभाग के पदाधिकारियों द्वारा सीसी कैमरा चालू कराया गया।

वहां उपस्थित पदाधिकारियों ने बताया कि करीब एक सप्ताह से सीसी कैमरा का का डिस्प्ले खराब हुआ था, उसे नया लगाया गया है। थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि पूरे गुठनी क्षेत्र से सटे यूपी सीमा पर करीब आठ स्थानों पर चार पुलिस बल, एक पुलिस पदाधिकारी और एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की जानी है। एक- दो दिनों में पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी जाएगी।