विधानसभा चुनाव में सिवान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल, यूपी सीमा पर तैनाती का अभाव
सिवान में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे होने के बावजूद पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती न होने से नागरिकों में चिंता है। लोगों का कहना है कि सीमा पर सुरक्षा बलों की कमी के कारण असामाजिक तत्वों की गतिविधियों का खतरा बढ़ गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि वे चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
संवाद सूत्र, गुठनी (सिवान)। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां पूरे जिले में बढ़ गई है, लेकिन यूपी सीमा से सटे होने के बावजूद भी गुठनी प्रखंड इस मामले में पिछड़ रहा है। हालात यह है कि गुठनी प्रखंड के श्रीकलपुर और सोहागरा दोनों चेकपोस्ट पर पूर्व से तैनात होमगार्ड के जवान ही ड्यूटी में दिख रहे हैं।
वहीं यूपी सीमा से सटे ग्यासपुर, श्रीकलपुर, सोहागरा, सोनाहुला, ताली, डरैला, पांडेयगुंडी, चिलमरवा और वाजिदही में सुरक्षाबलों की तैनाती अभी तक नहीं हो सकी है। हालांकि गुठनी चौराहे पर प्रतिदिन सघन वाहन जांच अभियान चलाई जा रही है।
इसमें दोपहिया, चारपहिया एवं बड़े वाहनों की पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जाती है। एक तरफ सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षाबलों की तैनाती नहीं होने से शराबी व शराब तस्करों को खुली छूट मिल गई है।
श्रीकलपुर चेक पोस्ट पर चालू हुआ सीसी कैमरा
दैनिक जागरण अखबार में श्रीकलपुर चेक पोस्ट पर सीसी कैमरा बंद होने की खबर छपने के बाद पुलिस प्रशासन सजग हो गया। शुक्रवार की सुबह विभाग के पदाधिकारियों द्वारा सीसी कैमरा चालू कराया गया।
वहां उपस्थित पदाधिकारियों ने बताया कि करीब एक सप्ताह से सीसी कैमरा का का डिस्प्ले खराब हुआ था, उसे नया लगाया गया है।
थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि पूरे गुठनी क्षेत्र से सटे यूपी सीमा पर करीब आठ स्थानों पर चार पुलिस बल, एक पुलिस पदाधिकारी और एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की जानी है। एक- दो दिनों में पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी जाएगी।
ज्ञात हो कि दैनिक जागरण में आठ अक्टूबर के अंक में पृष्ठ संख्या छह पर 'आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी श्रीकलपुर चेकपोस्ट पर कोई प्रशासनिक तैयारी नहीं ' शीर्षक से सचित्र खबर प्रकाशित की गई थी। इस खबर को पढ़ते ही पुलिस प्रशासन की नींद खुली और बंद पड़े सीसी कैमरे को चालू कराया।
