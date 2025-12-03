संवाद सूत्र, हसनपुरा (सिवान)। Siwan Crime: एमएच नगर थाने के गोपी पतियांव निवासी व गोपी पतियांव पंचायत मुखिया राधा कुमार साह की बुधवार को गोली मारकर हत्‍या कर दी गई। उनकी उम्र करीब 40 वर्ष थी। उनकी शादी नहीं हुई थी। मुखिया राधा साह के पिता विलास साह के आंसू थम नहीं रहे। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि छानबीन की जा रही है। घटना के कारण का पता नही चल सका हैं।

अंत्‍येष्‍ट‍ि से लौट रहे थे मुखिया रघुनाथपुर थाने के फुलवरिया मोड़ के समीप अज्ञात अपराध‍ियों ने उन्‍हें गोली मार दी। वे गांव के ही जय प्रकाश सिंह की पत्नी शुभवती देवी की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद नरहर सरयू घाट पर दाह संस्कार कर बाइक से घर लौट रहे थे।

वे दो लोगों के साथ बाइक पर बीच में बैठकर आ रहे थे। फुलवरिया मोड के नजदीक बुलेट पर सफेद कपड़ा पहने और गमछा से मुंह ढके बदमाशों ने काफी नजदीक से उनके सिर में गोली मार दी। वे बाइक पर गिर पड़े। इसके बाद अफरातफरी मच गई। अपराधी फरार हो गए थे। राहगीरों की मदद से उन्‍हें रघुनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहां डाक्‍टर ने मृत घोष‍ित कर दिया। मुखिया के साथ दो साथी सही-सलामत हैं, लेकिन इतने करीब से हत्‍या देखकर उनके होश उड़े हुए हैं। घटना के बाद अस्‍पताल में स्‍वजनों की चीख-पुकार से मातम पसर गया। कारणों की पड़ताल में जुटी पुलिस घटनास्‍थल पर एफएसएल की टीम ने कई साक्ष्‍य जुटाए। पुलिस मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुटी हुई है। इलाके के लोगों ने मांग की है कि जल्‍द से जल्‍द हत्‍यारे को गिरफ्तार किया जाए।