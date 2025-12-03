Siwan Crime: बाइक पर बीच में बैठने से भी नहीं बच सकी मुखिया की जान, अपराधियों ने सिर में मार दी गोली
सिवान के गोपी पतियांव पंचायत के मुखिया राधा कुमार साह की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वह एक अंतिम संस्कार से लौट रहे थे, तभी फुलवरिया म ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, हसनपुरा (सिवान)। Siwan Crime: एमएच नगर थाने के गोपी पतियांव निवासी व गोपी पतियांव पंचायत मुखिया राधा कुमार साह की बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई।
उनकी उम्र करीब 40 वर्ष थी। उनकी शादी नहीं हुई थी। मुखिया राधा साह के पिता विलास साह के आंसू थम नहीं रहे। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि छानबीन की जा रही है। घटना के कारण का पता नही चल सका हैं।
अंत्येष्टि से लौट रहे थे मुखिया
रघुनाथपुर थाने के फुलवरिया मोड़ के समीप अज्ञात अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। वे गांव के ही जय प्रकाश सिंह की पत्नी शुभवती देवी की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद नरहर सरयू घाट पर दाह संस्कार कर बाइक से घर लौट रहे थे।
वे दो लोगों के साथ बाइक पर बीच में बैठकर आ रहे थे। फुलवरिया मोड के नजदीक बुलेट पर सफेद कपड़ा पहने और गमछा से मुंह ढके बदमाशों ने काफी नजदीक से उनके सिर में गोली मार दी।
वे बाइक पर गिर पड़े। इसके बाद अफरातफरी मच गई। अपराधी फरार हो गए थे। राहगीरों की मदद से उन्हें रघुनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया।
वहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मुखिया के साथ दो साथी सही-सलामत हैं, लेकिन इतने करीब से हत्या देखकर उनके होश उड़े हुए हैं। घटना के बाद अस्पताल में स्वजनों की चीख-पुकार से मातम पसर गया।
कारणों की पड़ताल में जुटी पुलिस
घटनास्थल पर एफएसएल की टीम ने कई साक्ष्य जुटाए। पुलिस मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुटी हुई है। इलाके के लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए।
घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चा हो रही है। इसके कारणों को लेकर अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं। पंचायती का विवाद, चुनावी रंजिश समेत अन्य बिंदुओं पर पुलिस पड़ताल कर रही है। बहरहाल मुखिया की हत्या के बाद एक बार फिर कानून-व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।