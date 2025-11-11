Siwar Crime News: सो रही बेटी पर भी नहीं आया रहम, दिल्ली से लेकर आने के बाद निकाला गुस्सा
सिवान के जीरादेई थाना क्षेत्र में एक पिता ने पत्नी से विवाद के बाद अपनी 15 वर्षीय बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। अखिलेश कुशवाहा नामक व्यक्ति दिल्ली से बेटी को लेकर आया था और घर पहुंचते ही उसे गोली मार दी। घटना के बाद उसने आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
संवाद सूत्र, आंदर (सिवान)। गुस्से में इंसान अपनी चेतना खोकर सही-गलत का अंतर भूल जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ सिवान के जीरादेई थाना क्षेत्र में। पत्नी से विवाद के बाद पिता ने अपनी पुत्री की हत्या कर दी।
घटना जीरादेई थाना क्षेत्र के ठेपहां गांव की है। अखिलेश कुशवाहा ने अपनी पुत्री राधिका देवी (15) की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बताया जाता है कि अखिलेश कुशवाहा अपनी बेटी राधिका कुमारी को दिल्ली (Delhi) से लेकर मंगलवार की सुबह घर आया था। लंबी यात्रा और थकावट के कारण बेटी सो गई।
इस बीच अखिलेश कुशवाहा ने बेटी को गोली मार दी। घटनास्थल पर ही राधिका ने दम तोड़ दिया। घटना को अंजाम देने के बाद वह स्टेशन पहुंच गया। जहां वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
बेटी की हत्या के बाद आत्महत्या
ग्रामीणों के अनुसार बेटी की हत्या के बाद अखिलेश आत्महत्या की नियत से स्टेशन गया था। वहां ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया।
इसके बाद उसने अपनी बहन को पूरी घटना की जानकारी दी। तब पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलने के बाद थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए।
थानाध्यक्ष ने बताया कि किशोरी के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं घायल अखिलेश को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
ग्रामीणों ने बताया कि पत्नी से नाराज होने के कारण उसने पुत्री की हत्या की है। हालांकि, मामला पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका है।
हत्या मामले में मांगी पुलिस डायरी
जिला व सत्र न्सायाधीश ने मंगलवार को महाराजगंज थाना क्षेत्र के सिकटिया निवासी ओमप्रकाश पांडे के पुत्र रौनित कुमार हत्याकांड के आरोपित आजाद अंसारी की जमानत की सुनवाई की।
उन्होंने पुलिस डायरी की मांग की। बता दें कि एक अक्टूबर को उसकी हत्या कर उसकी दुकान के सामने उसके गला में गमछा बांध कर उसके शव को लटका दिया गया था।
मामले में मृत रौनित के भाई अनिश कुमार पांडे ने प्राथमिकी कराई है।महाराजगंज थाना क्षेत्र के चकमहद्दा निवासी आजाद अंसारी व बगौछा निवासी अनुप कुमार आरोपित है।
