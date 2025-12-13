सिवान में शराब तस्करों ने बीएमपी जवान को स्कॉर्पियो से कुचला, मौके पर मौत

संवाद सूत्र, सिवान। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छोटपुर गांव में शनिवार की अल सुबह शराब तस्करों की लापरवाही और दुस्साहस ने एक जवान की जान ले ली। शराब तस्करों को पकड़ने के दौरान भाग रही स्कॉर्पियो ने सड़क पर ड्यूटी कर रहे एक बीएमपी जवान को रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद शराब तस्कर वाहन समेत फरार होने में सफल रहे, जबकि पुलिस महकमे में शोक और आक्रोश का माहौल है।

मृतक की पहचान बीएसएपी-2 डेहरी में पदस्थापित जवान 762 मधुप कुमार के रूप में की गई है, जो वर्तमान में सराय थाना से संबद्ध थे। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की रात सराय थाना की पुलिस को शराब तस्करी की सूचना मिली थी।

इसके बाद पुलिस टीम सरकारी वाहन से तस्करों का पीछा कर रही थी। इसी क्रम में छोटपुर गांव स्थित जाकिर साईं के घर के समीप बीएमपी जवान मधुप कुमार सड़क पर आगे बढ़कर वाहनों को रोकने का प्रयास कर रहे थे।

इसी दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से आ रहे शराब तस्करों ने रुकने के बजाय जवान को जोरदार टक्कर मार दी और उन्हें रौंदते हुए मौके से फरार हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि जवान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को तत्काल सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना की पुलिस जवान को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ अजय कुमार सिंह, मुफस्सिल थानाध्यक्ष राजू कुमार, नगर इंस्पेक्टर विजय कुमार चौधरी सहित अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। एसडीपीओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि विगत रात्रि 12/13 दिसंबर की रात ड्यूटी के दौरान यह दुखद घटना घटी। उन्होंने कहा कि घटना को अंजाम देने वाले शराब तस्करों की पहचान की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और तस्करों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। घटना के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है। जवान मधुप कुमार की शहादत से पूरे जिले में गम का माहौल है। पुलिस अधिकारियों ने उनके परिवार को हर संभव सहायता और सम्मान दिलाने का भरोसा दिलाया है।