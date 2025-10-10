सिवान में कुख्यात अयूब खान की फरारी मामले में भाजपा नेता सहित दो हिरासत में

जागरण संवाददाता,सिवान। नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड व दखिन टोला में नौ अक्टूबर की रात एसटीएफ व जिला पुलिस ने छापेमारी कर भाजपा नेता सहित दो को हिरासत ले लिया। दोनों पर पुलिस को कुख्यात अयूब खान को शरण देने की आशंका है। दोनों से शुक्रवार की देर शाम तक पूछताछ की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि भाजपा नेता को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया। जबकि एक व्यक्ति से पुलिस देर शाम तक पूछताछ करती रही। जानकारी के अनुसार एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि अयूब खान सहित कुछ बदमाश स्टेशन रोड स्थित एक मकान में छुपे हुए हैं। सूचना पर एसटीएफ ने जिला पुलिस की मदद से छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। उसने पूछताछ में एक भाजपा नेता का नाम बताया। जिसके घर पर छापेमारी की गई जहां से उसे भी हिरासत में लिया गया। दोनों को थाना लाकर पूछताछ की गई। मामले में नगर थाना इंस्पेक्टर विजय कुमार चौधरी ने बताया कि एसटीएफ ने दो लोगों को पूछताछ के लिए लाया है। जिनसे पूछताछ हो रही है।