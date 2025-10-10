Language
    सिवान में कुख्यात अयूब खान की फरारी मामले में भाजपा नेता सहित दो हिरासत में

    By Tarun Kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 05:59 PM (IST)

    सिवान में एसटीएफ और जिला पुलिस ने स्टेशन रोड इलाके में छापेमारी कर भाजपा नेता समेत दो लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस को शक है कि उन्होंने कुख्यात अयूब खान को शरण दी थी। पूछताछ के बाद भाजपा नेता को छोड़ दिया गया, जबकि दूसरे व्यक्ति से पूछताछ जारी है। अयूब खान पहले भी अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है।

    जागरण संवाददाता,सिवान। नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड व दखिन टोला में नौ अक्टूबर की रात एसटीएफ व जिला पुलिस ने छापेमारी कर भाजपा नेता सहित दो को हिरासत ले लिया। दोनों पर पुलिस को कुख्यात अयूब खान को शरण देने की आशंका है। दोनों से शुक्रवार की देर शाम तक पूछताछ की गई।

    हालांकि भाजपा नेता को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया। जबकि एक व्यक्ति से पुलिस देर शाम तक पूछताछ करती रही। जानकारी के अनुसार एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि अयूब खान सहित कुछ बदमाश स्टेशन रोड स्थित एक मकान में छुपे हुए हैं। सूचना पर एसटीएफ ने जिला पुलिस की मदद से छापेमारी की।

     

     

     

    छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। उसने पूछताछ में एक भाजपा नेता का नाम बताया। जिसके घर पर छापेमारी की गई जहां से उसे भी हिरासत में लिया गया। दोनों को थाना लाकर पूछताछ की गई। मामले में नगर थाना इंस्पेक्टर विजय कुमार चौधरी ने बताया कि एसटीएफ ने दो लोगों को पूछताछ के लिए लाया है। जिनसे पूछताछ हो रही है।

     

     

     

    बता दें कि जिले के तीन युवकों को अगवा कर ठिकाना लगाने के आरोप में कुख्यात अयूब खान को पुलिस ने तीन जनवरी 2022 को गिरफ्तार किया था। हालांकि वह इस साल जेल से बाहर आ गया था। इस हत्या में जो स्टेशन रोड़ से पकड़ गया है वहां शामिल था।