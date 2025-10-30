Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar News: चुनाव से पहले बिहार में मर्डर, सिवान में ASI की गला रेतकर हत्या; खेत में मिला शव

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 10:59 AM (IST)

    सिवान जिले के दारौंदा थाना क्षेत्र में एएसआई अनिरुद्ध कुमार की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। उनका शव सिरसांव नया टोला और सादपुर गांव के बीच खेत में मिला। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सुरक्षा के मद्देनजर घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है।

    prefferd source google
    Hero Image

    घटनास्थल पर जांच करती पुलिस की टीम। (जागरण)

    जागरण टीम, सिवान। सिवान जिले के दारौंदा थाना क्षेत्र के सिरसांव नया टोला और सादपुर गांव के बीच बुधवार की रात थाने में पदस्थापित एएसआई अनिरुद्ध कुमार की हत्या कर दी गई।

    बताया जाता है कि उनकी हत्या धारदार हथियार से गला रेतकर की गई है। शव रहर के खेत में बरामद हुआ, जो थाने से करीब डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

    मृतक की पहचान मधुबनी जिले के राजपार थाना क्षेत्र के कुंनवार गांव निवासी अनंत पासवान के पुत्र अनिरुद्ध कुमार (46 वर्ष) के रूप में हुई है।

    वे पिछले करीब डेढ़ वर्ष से दारौंदा थाने में पदस्थापित थे। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी मनोज कुमार तिवारी, एसडीपीओ अमन सहित दारौंदा और महाराजगंज थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई।

    पुलिस ने घटना के सिलसिले में एक आर्केस्ट्रा संचालक के ठिकाने पर छापेमारी की है और वहां से तीन-चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

    इस बीच, शव घटनास्थल पर मौजूद है और सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।

    एसपी मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि घटना आपसी विवाद के कारण हुई है। वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि एएसआइ का संबंध आर्केस्ट्रा में नृत्य करने वाली एक महिला से था, इसी को लेकर हत्या की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें