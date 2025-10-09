Language
    सिवान में AK- 47 के साथ महिला सहित तीन बदमाश गिरफ्तार, कुख्यात अयूब खान की खोज जारी

    By Tarun Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 08:36 AM (IST)

    सिवान में पुलिस और एसटीएफ ने छापेमारी कर एक महिला समेत तीन बदमाशों को एके-47 और भारी मात्रा में हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए बदमाश रईस खान और अयूब खान के संगठन के सदस्य हैं। पुलिस ने उनके पास से एके-47 राइफल, मैगजीन, जिंदा गोलियां और अन्य हथियार बरामद किए हैं। अयूब खान अभी फरार है, और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

    AK- 47 के साथ महिला सहित तीन बदमाश गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, सिवान। एसपी मनोज कुमार तिवारी के नेतृत्व में जिला पुलिस व एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एके 47 सहित भारी मात्र में हथियार व गोली के साथ रईस खान व अयूब खान के संगठन सदस्य एक महिला सहित तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। 

    गिरफ्तार बदमाशों की पहचान सिसवन थाना क्षेत्र के ग्यासपुर लेवारी निवासी इस्लाम अंसारी के पुत्र अब्दुल कलाम, ईद मोहम्मद के पुत्र बाबू अली अंसारी व ग्यासपुर निवासी साह आलम की पत्नी समीना खातून के रूप में हुई है। 

    इनके पास से पुलिस ने एक एके 47 रेगुलर राइफल, दो एके 47 का लोडेड मैगजीन, 143 पीस एके 47 का जिंदा गोली, एक कट्टा, दो पीस 315 बोर का जिंदा गोली,, एक रेगुलर दो नाली बंदुक, तीन पीस 12 बोर का जिंदा गोली, एक कार्बाइन व 19 पीस 9एमएम का जिंदा गोली बरामद किया है। 

    घर पर भारी मात्रा में अवैध हथियार

    इस मामले में एसपी मनोज कुमार तिवारी ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि सात/आठ अक्टूबर की रात्रि में गुप्त सूचना मिली कि कुख्यात बदमाश तथा 52 कांडों में आरोपित कुख्यात रईस खान एवं अयूब खान के संगठन के सदस्य अब्दुल कलाम आजाद, बाबू अली व समीना खातून किसी बड़ी अपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए अपने-अपने घर पर भारी मात्रा में अवैध हथियार छुपाकर रखे हुए है। 

    सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर वन अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा ग्यासपुर गांव में बारी-बारी से छापेमारी की गई। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार समेत आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया।

    अब्दुल कलाम के घर से मिला एके 47

    एसपी ने बताया कि छापेमारी के क्रम में अब्दुल कलाम आजाद के घर से टीम ने एक एके 47 एसॉल्ट राइफल, एक देसी कट्टा एवं भारी मात्रा में गोली बरामद की गई। वहीं थोड़ी दूर पर स्थित बाबू अली के घर छापेमारी कर एक कार्बाइन एवं भारी मात्रा में गोली बरामद की गई। बताया कि तत्पश्चात समीना खातून के घर छापेमारी की गई तो इसके घर से एक दो नाली बंदूक एवं गोली बरामद किया गया।

    अयूब खान की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी

    एसपी ने बताया कि अन्य बिंदुओं की जांच हेतु सिसवन थानान्तर्गत अलग-अलग कांड दर्ज कर अग्रतर विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है। बताया कि अयूब खान अभी फरार है। जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    छापेमारी टीम में ये रहे शामिल

    अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर वन अजय कुमार सिंह, एसटीएफ टीम, जिला आसूचना ईकाई पुलिस निरीक्षक अखिलेश कुमार, पुनि विजय कुमार यादव, हुसैनगंज थानाध्यक्ष मिहिर कुमार, जिला आसूचना ईकाई के पुअनि अशोक कुमार, सिसवन थानाध्यक्ष टुनटुन कुमार, चैनपुर थानाध्यक्ष विजय रंजन, सराय थानाध्यक्ष विकास कुमार बिटु, पुअनि कौशल कुमार एवं अन्य सशस्त्र बल छापेमारी में शामिल थे।