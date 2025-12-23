दारौंदा में राशन कार्ड से कटेंगे 14 हजार से अधिक आपत्रों के नाम, मुफ्त राशन का ले रहे लाभ

संवाद सूत्र, दारौंदा (सिवान)। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अपात्र लाभार्थियों को बाहर करने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे व्यापक सत्यापन अभियान के तहत प्रखंड में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। इस संबंध में अमूल्य नलिन ने बताया कि दारौंदा प्रखंड में राशन दुकानों से मुफ्त राशन लेने वाले 14 हजार से अधिक अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए जाएंगे।

यह प्रक्रिया राशन कार्डों को आधार से लिंक किए जाने के बाद शुरू हुई है। प्रथम चरण में 8591 संदिग्ध लाभार्थियों को चिह्नित कर सूची से हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जबकि दूसरे चरण में 5719 संदिग्ध लाभार्थियों की जांच जारी है।

जांच में सामने आया है कि इन संदिग्ध लाभार्थियों में सरकारी कर्मी, आयकरदाता, दोपहिया व चारपहिया वाहन मालिक भी शामिल हैं। इनमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी मासिक आय 40 हजार रुपये से अधिक है, इसके बावजूद वे खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं।

आपूर्ति विभाग ने राशन कार्डधारियों के आंकड़ों का मिलान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, परिवहन विभाग, आयकर विभाग तथा नागरिक पंजीकरण डेटाबेस से किया। मिलान के दौरान यह खुलासा हुआ कि कई लाभार्थी ढाई एकड़ से अधिक भूमि के मालिक, चारपहिया वाहन धारक अथवा आयकरदाता हैं, जो योजना के तहत राशन लेने के लिए अपात्र हैं।