दारौंदा में राशन कार्ड से कटेंगे 14 हजार से अधिक आपत्रों के नाम, मुफ्त राशन का ले रहे लाभ
बिहार के सिवान जिले के दरौंदा में राशन कार्ड से 14 हजार से अधिक अपात्र लोगों के नाम काटे जाएंगे। ये वे लोग हैं जो मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे हैं ज ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, दारौंदा (सिवान)। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अपात्र लाभार्थियों को बाहर करने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे व्यापक सत्यापन अभियान के तहत प्रखंड में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। इस संबंध में अमूल्य नलिन ने बताया कि दारौंदा प्रखंड में राशन दुकानों से मुफ्त राशन लेने वाले 14 हजार से अधिक अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए जाएंगे।
यह प्रक्रिया राशन कार्डों को आधार से लिंक किए जाने के बाद शुरू हुई है। प्रथम चरण में 8591 संदिग्ध लाभार्थियों को चिह्नित कर सूची से हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जबकि दूसरे चरण में 5719 संदिग्ध लाभार्थियों की जांच जारी है।
जांच में सामने आया है कि इन संदिग्ध लाभार्थियों में सरकारी कर्मी, आयकरदाता, दोपहिया व चारपहिया वाहन मालिक भी शामिल हैं। इनमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी मासिक आय 40 हजार रुपये से अधिक है, इसके बावजूद वे खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं।
आपूर्ति विभाग ने राशन कार्डधारियों के आंकड़ों का मिलान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, परिवहन विभाग, आयकर विभाग तथा नागरिक पंजीकरण डेटाबेस से किया। मिलान के दौरान यह खुलासा हुआ कि कई लाभार्थी ढाई एकड़ से अधिक भूमि के मालिक, चारपहिया वाहन धारक अथवा आयकरदाता हैं, जो योजना के तहत राशन लेने के लिए अपात्र हैं।
जांच में यह भी पाया गया कि कई लोगों ने राशन कार्ड बनवाते समय जानकारी छिपाकर या गलत सूचना देकर कार्ड बनवाया और वर्षों से मुफ्त राशन उठाते रहे हैं।
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने अपात्र लाभार्थियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे स्वेच्छा से कार्यालय में आकर अपना राशन कार्ड सरेंडर करें, अन्यथा उनसे उठाए गए राशन के समतुल्य राशि की वसूली की जाएगी। विभाग अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है।
