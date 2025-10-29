Siwan News: रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़ी यात्रियों की भीड़, 20 दिनों तक कंफर्म टिकट नहीं

जागरण संवाददाता, सिवान। लोकआस्था का महापर्व छठ संपन्न होने के बाद बुधवार से दूसरे राज्यों में रहकर अपनी जीविका चलाने वाले लोग वापसी करने लगी। इस कारण जंक्शन (Siwan junction) होकर दिल्ली, कोलकाता और मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेनों में भीड़ काफी बढ़ गई है।

बुधवार को जंक्शन से होकर गुजरने वाली वैशाली सुपरफास्ट, बिहार संपर्क सुपरफास्ट सहित अन्य स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की बेतहाशा भीड़ रही। प्लेटफार्म पर सुबह से ही यात्रियों का आना-जाना लगा रहा। वहीं जंक्शन होकर कोलकाता, रांची, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ सहित अन्य जगहों पर जाने वाली ट्रेनों में सवार होने के लिए यात्रियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

ट्रेनों में अगले 20 दिनों तक कंफर्म टिकट नहीं ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की समस्या अगले बीस दिनों तक कम नहीं होने वाली हैं। आने वाले दो सप्ताह बाद ही लंबी दूरी की ट्रेनों में कन्फर्म बर्थ मिलने की कुछ उम्मीद है। वहीं इस माह अगर टिकट वेटिंग में है तो उसके कंफर्म होने की उम्मीद भी कम है।

बता दें कि छठ समाप्ति के बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, पंजाब, अमृतसर, जाने वाली ट्रेनों में काफी भीड़ चल रही है। छठ समाप्त होने के साथ ही दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोग लौटने लगे हैं। टिकट काउंटर पर लगी भीड़ बुधवार को सुबह से ही जंक्शन स्थित टिकट काउंटर पर जनरल टिकट के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। यात्री विभिन्न ट्रेनों में जनरल टिकट के लिए अपनी-अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हालांकि उनकी सुरक्षा एवं लाइन लगने के लिए जीआरपी तैनात थी।