    Siwan News: रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़ी यात्रियों की भीड़, 20 दिनों तक कंफर्म टिकट नहीं

    By Tarun Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:44 PM (IST)

    सिवान रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी है। त्योहारों के कारण यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे अगले 20 दिनों तक कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल है। यात्रियों को लंबी वेटिंग लिस्ट का सामना करना पड़ रहा है और टिकट पाने के लिए लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन अतिरिक्त कोच लगाने पर विचार कर रहा है।

    सिवान रेलवे स्टेशन पर उमड़ी यात्रियों की भीड़

    जागरण संवाददाता, सिवान। लोकआस्था का महापर्व छठ संपन्न होने के बाद बुधवार से दूसरे राज्यों में रहकर अपनी जीविका चलाने वाले लोग वापसी करने लगी। इस कारण जंक्शन (Siwan junction) होकर दिल्ली, कोलकाता और मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेनों में भीड़ काफी बढ़ गई है।

    बुधवार को जंक्शन से होकर गुजरने वाली वैशाली सुपरफास्ट, बिहार संपर्क सुपरफास्ट सहित अन्य स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की बेतहाशा भीड़ रही। प्लेटफार्म पर सुबह से ही यात्रियों का आना-जाना लगा रहा। वहीं जंक्शन होकर कोलकाता, रांची, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ सहित अन्य जगहों पर जाने वाली ट्रेनों में सवार होने के लिए यात्रियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

    ट्रेनों में अगले 20 दिनों तक कंफर्म टिकट नहीं

    ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की समस्या अगले बीस दिनों तक कम नहीं होने वाली हैं। आने वाले दो सप्ताह बाद ही लंबी दूरी की ट्रेनों में कन्फर्म बर्थ मिलने की कुछ उम्मीद है। वहीं इस माह अगर टिकट वेटिंग में है तो उसके कंफर्म होने की उम्मीद भी कम है।

    बता दें कि छठ समाप्ति के बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, पंजाब, अमृतसर, जाने वाली ट्रेनों में काफी भीड़ चल रही है। छठ समाप्त होने के साथ ही दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोग लौटने लगे हैं।

    टिकट काउंटर पर लगी भीड़

    बुधवार को सुबह से ही जंक्शन स्थित टिकट काउंटर पर जनरल टिकट के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। यात्री विभिन्न ट्रेनों में जनरल टिकट के लिए अपनी-अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हालांकि उनकी सुरक्षा एवं लाइन लगने के लिए जीआरपी तैनात थी।

    अलर्ट रही आरपीएफ एवं जीआरपी की टीम

    बता दें कि सुबह से ही आरपीएफ इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र यादव एवं जीआरपी थानाध्यक्ष विकास कुमार आजाद अपने टीम के साथ प्लेटफार्म का गश्त कर रहे थे। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए हर जगहों पर जवानों की तैनाती की गई थी। जीआरपी एवं आरपीएफ द्वारा हेल्प डेस्क भी बनाया गया है।