जागरण संवाददाता, सिवान। छठ के बाद ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने त्योहार विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है।

पूर्वोत्तर रेलवे के अनुसार, छपरा, जयनगर और सहरसा से आनंद विहार टर्मिनल व अमृतसर के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। तीनों का ठहराव सिवान जंक्शन पर होगा, जिससे दिल्ली और पंजाब जाने वाले यात्रियों को सहूलियत मिलेगी।

रेलवे के अनुसार, 05595 सहरसा-अमृतसर त्योहार विशेष ट्रेन 30 नवंबर को दोपहर 1:35 बजे सहरसा से रवाना होगी और उसी दिन रात 10:20 बजे सिवान जंक्शन पहुंचेगी।

अगले दिन रात 10:15 बजे यह अमृतसर पहुंचेगी। ट्रेन में कुल 11 कोच होंगे। त्योहार के बाद काम और रोजगार के सिलसिले में दिल्ली एवं पंजाब लौटने वाले यात्रियों को इन ट्रेनों से राहत मिलने की उम्मीद है।

रेलवे ने यात्रियों से निर्धारित समय और परिचालन संबंधी जानकारी के अनुसार यात्रा की योजना बनाने की अपील की है।

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