जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। अयोध्या कैंट और नेपाल के जनकपुर धाम के बीच रेल संपर्क को नई मजबूती मिलने जा रही है। दोनों धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के बीच सरयू-कमला एक्सप्रेस का नियमित परिचालन 28 नवंबर से शुरू होगा।

गोरखपुर, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, शीशो और जयनगर के रास्ते चलने वाली यह साप्ताहिक ट्रेन बिहार और नेपाल के यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि ट्रेन संख्या 15595 जनकपुर धाम से प्रत्येक शनिवार तथा 15596 अयोध्या कैंट से प्रत्येक सोमवार को चलेगी।

रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार, ट्रेन संख्या 15595 जनकपुर धाम-अयोध्या कैंट सरयू-कमला एक्सप्रेस का नियमित परिचालन 28 नवंबर से शुरू होगा। वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 15596 अयोध्या कैंट-जनकपुर धाम एक्सप्रेस 30 नवंबर से परिचालित होगी। शनिवार को जनकपुर धाम से खुलेगी ट्रेन 28 नवंबर से प्रत्येक शनिवार को ट्रेन संख्या 15595 जनकपुर धाम-अयोध्या कैंट सरयू-कमला एक्सप्रेस जनकपुर धाम (नेपाल) से नेपाली समयानुसार दोपहर 13:10 बजे खुलेगी। यह नेपाली समयानुसार 14:25 बजे और भारतीय समयानुसार 14:10 बजे जयनगर कस्टम यार्ड पहुंचेगी।

वहां से भारतीय समयानुसार 15:10 बजे प्रस्थान कर 15:48 बजे मधुबनी, 17:10 बजे शीशो, 19:00 बजे सीतामढ़ी, 21:35 बजे रक्सौल और 22:50 बजे नरकटियागंज पहुंचेगी। अगले दिन सुबह 03:55 बजे गोरखपुर, 05:19 बजे बस्ती, 06:28 बजे मनकापुर और 07:25 बजे अयोध्या धाम रुकते हुए सुबह 08:10 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी।

सोमवार को अयोध्या कैंट से होगी वापसी 30 नवंबर से वापसी में ट्रेन संख्या 15596 प्रत्येक सोमवार को अयोध्या कैंट से शाम 17:50 बजे खुलेगी। यह 18:20 बजे अयोध्या धाम, 19:30 बजे मनकापुर, 20:37 बजे बस्ती और 22:13 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

अगले दिन रात 01:50 बजे नरकटियागंज, 03:10 बजे रक्सौल, 04:42 बजे सीतामढ़ी, 06:05 बजे शीशो और 07:00 बजे मधुबनी पहुंचेगी। इसके बाद ट्रेन भारतीय समयानुसार सुबह 08:30 बजे और नेपाली समयानुसार 08:45 बजे जयनगर कस्टम यार्ड पहुंचेगी। वहां से भारतीय समयानुसार 10:30 बजे खुलकर नेपाली समयानुसार 12:40 बजे जनकपुर धाम पहुंचेगी।