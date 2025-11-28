सिवान में निगरानी विभाग का एक्शन, परिमार्जन के लिए मांगे 15000 रुपये के साथ राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सिवान। निगरानी विभाग की टीम ने शुक्रवार को हसनपुरा अंचल के राजस्व कर्मचारी को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। टीम ने गोपालपुर बाजार में संचालित उनके निजी कार्यालय से पकड़कर पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर पटना चली गई। इस दौरान उनके सहयोगी निजी ऑपरेटर से भी पूछताछ की गई।

गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी दिलीप कुमार सिन्हा हैं। इस संबंध में निगरानी डीएसपी श्याम बाबू प्रसाद ने बताया कि थाना क्षेत्र के हसनपुरवा निवासी श्रेय राज ने निगरानी थाना में आवेदन दिया था कि उनकी दादी विंध्यवासिनी देवी के नाम से पचरूखी प्रखंड के पड़ौली गांव में है जो 10 कट्ठा चार धुर खतियान में दर्ज है।

उक्त जमीन की बिक्री मुखिया विपिन सिंह से की गई थी। जिसका दाखिल-खारिज अंचल कार्यालय में नहीं हो पाया था। ऐसे में उनके आवेदन को अंचल द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने सदर भूमि सुधार उप समाहर्ता के यहां वाद संख्या 352/23-24 अपील दायर की थी।

इस मामले में डीसीएलआर ने मुखिया विपिन सिंह के पक्ष को रि-स्टेट करते हुए सीओ हसनपुरा को दाखिल-खारिज के लिए निर्देशित किया था। जब श्रेयस राज के पिता अंचलाधिकारी व राजस्व कर्मचारी दिलीप कुमार सिन्हा से मिलने पहुंचे तो इस संबंध में पहले उन्हें उक्त जमीन का परिमार्जन कराने की बात कही गई।

इसके बाद ही आगे की कार्रवाई करने को कहा गया। जब वादी ने परिमार्जन हेतु अंचल कार्यालय में आवेदन दिया, इसके काफी दिन बीत जाने के बाद भी परिमार्जन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। तब जाकर उन्होंने पुन: राजस्व कर्मचारी से मुलाकात की। वहीं, राजस्व कर्मचारी द्वारा इसके एवज में 65 हजार रुपए घुस देने की बात कही गई।

पैसे की व्यवस्था उनके द्वारा नहीं होने पर उनके पहले आवेदन को पुन: अस्वीकृत कर दिया गया। जब उन्होंने दूसरा आवेदन दिया तो राजस्व कर्मचारी द्वारा बताया गया कि 65 हजार रुपए की व्यवस्था करें और दो से तीन किस्त में राशि का भुगतान कर दें।

उन्होंने 15 हजार रुपए की व्यवस्था करते हुए 10 नवंबर को निगरानी थाना में आवेदन दिया। थाना में प्राप्त आवेदन के आलोक में 18 नवंबर को मामले का सत्यापन कराया गया। सत्यापन में रिश्वत मांगने की बात सही पाई गई। इसके बाद 27 नवंबर को कांड दर्ज करते हुए डीएसपी श्याम बाबू प्रसाद को अनुसंधानकर्ता बनाते हुए उनके नेतृत्व में धावा दल का गठन करते हुए एमएच नगर थाना क्षेत्र के गोपालपुर चौक पर अवैध रूप से संचालित हो रहे निजी कार्यालय पर छापेमारी की गई। इस दौरान शिकायतकर्ता श्रेय राज से घुस के 15 हजार रुपये नकद राशि लेते राजस्व कर्मचारी को रंगेहाथ पकड़ लिया गया।

इस संबंध में धावा दल नेतृत्वकर्ता डीएसपी श्याम बाबू प्रसाद ने बताया कि अवैध रूप से संचालित कार्यालय से राजस्व कर्मचारी के सहयोगी सह निजी ऑपरेटर धनंजय कुमार को भी मामले में संलिप्तता को लेकर हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।