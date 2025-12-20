Language
    पटना में तैनात पुलिस जवान की सिवान में सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, चालक फरार

    By Gopinath Soni Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:07 PM (IST)

    सिवान के रघुनाथपुर में शनिवार को एक सड़क हादसे में पटना में तैनात पुलिस जवान की मौत हो गई। मृतक की पहचान दरौली थाना क्षेत्र के लालू साह के रूप में हुई ...और पढ़ें

     पुलिस जवान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

    संवाद सूत्र, रघुनाथपुर (सिवान)। थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर बाजार स्थित सिसवन–रघुनाथपुर मुख्य सड़क पर शनिवार की दोपहर ट्रक की चपेट में आने से एक जवान की मौत हो गई। मृतक की पहचान दरौली थाना क्षेत्र के डुमरहर निवासी हृदया साह के पुत्र लालू साह (40) के रूप में हुई है। वे बिहार पुलिस में पदस्थापित थे और वर्तमान में पटना में तैनात थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया जाता है कि लालू साह अपनी बाइक से मुरारपट्टी से घर लौट रहे थे तथा सिसवन की ओर तेज गति जा रहे ट्रक की चपेट में आने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक गाड़ी लेकर भागने में सफल रहा। घटना रघुनाथपुर थाना करीब आधा किलोमीटर दूर हुई। 

    पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया

    जानकारी होते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना थाना को दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की सूचना मृत जवान के स्वजनों को दी तथा शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। 

    घटना की सूचना मिलते ही स्वजन अस्पताल पहुंच दहाड़ मारकर रोने लगे। स्वजनों के चीत्कार से माहौल गमगीन हो गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने उन्हें समझा-बुझाकर शांत कराया। इसके बाद पुलिस शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

    थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। वहीं समाचार प्रेषण तक मृतक के स्वजन द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    अतिक्रमण से आए दिन होती है दुर्घटना

    प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि नवादा मोड़ के पास अक्सर जाम और अतिक्रमण की समस्या बनी रहती है, इस कारण दुर्घटनाएं होती रहती है। अतिक्रमण हटाने के कुछ दिनों बाद फिर से सड़क के किनारे बालू, लदे ट्रक खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे आवागमन बाधित होती है। 

    स्थानीय लोगों ने बताया कि इसी मार्ग से स्कूली बच्चों का आना-जाना होता है और पास में एक निजी स्कूल भी स्थित है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है।