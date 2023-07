Siwan News: स्कूल में दो छात्रों के बीच मारपीट में एक की मौत, आरोपित किशोर और मां को पुलिस ने हिरासत में लिया

सिवान जिले के जामो थाना क्षेत्र के रामपुर गांव स्थित मध्य सह उच्च विद्यालय में सोमवार को कक्षा सात के दो छात्र के बीच मारपीट में एक छात्र की मौत हो गई। इस घटना के बाद स्वजन और ग्रामीण विद्यालय पहुंचकर हंगामा करने लगे। पुलिस ने आरोपित छात्र और उसकी मां को हिरासत में लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है।

सदर अस्पताल में रखा गया मृतक छात्र का शव। जागरण

जागरण संवाददाता, सिवान। सिवान जिले के जामो थाना क्षेत्र के रामपुर गांव स्थित मध्य सह उच्च विद्यालय में सोमवार को कक्षा सात के दो छात्र किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। इसमें एक छात्र गंभीर रुप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए स्थानीय लोग बड़हरिया अस्पताल ले ही जा रहे थे, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद स्वजन और ग्रामीण विद्यालय पहुंचकर हंगामा करने लगे। मृतक की पहचान रामपुर निवासी गुड्डू सिंह के पुत्र पंकज कुमार (15 वर्ष) के रूप में हुई है। बताया जाता है कि रामपुर स्थित मध्य सह उच्च विद्यालय में रामपुर निवासी दोनों किशोर कक्षा सात में पढ़ते हैं। लोहे के पंजे से सिर पर किया वार सोमवार को दोनों किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। इस दौरान आरोपित किशोर ने अपने पास रखे फाईटर (लोहे का हाथ में लगाने वाला पंजा) से पंकज के सिर पर वार कर दिया। सिर पर चोट लगने से पंकज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल पंकज कुमार को आनन-फानन में इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़हरिया पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने घायल की स्थिति गंभीर बताकर सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल जाने के दौरान रास्ते में पंकज कुमार की मौत हो गई। पुलिस हिरासत में आरोपित छात्र और उसकी मां घटना के बाद काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ विद्यालय में पहुंच गई। सभी हंगामा करने लगे। हंगामा की सूचना मिलते ही जामो थाना की पुलिस विद्यालय पहुंची। पुलिस ने छात्र और उसकी मां को हिरासत में ले लिया। दोनों से पूछताछ की जा रही है। इस घटना के बाद गांव में तनाव व्याप्त है। वहीं, पुलिस शव का पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुट गई है।

