    बिहार में सांसद को मिली धमकी, 10 लाख रंगदारी न देने पर जान से मारने की चेतावनी; केस दर्ज

    By Ramesh Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:08 PM (IST)

    सिवान में सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा से अज्ञात बदमाशों ने 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी है। सांसद प्रतिनिधि मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस में शिका ...और पढ़ें

    सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, सिवान। सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा से बदमाशों ने 10 लाख रुपये रंगदारी की मांग की है। इस मामले में सांसद प्रतिनिधि विशुनपुरा बाजार निवासी मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव ने मैरवा थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी कराई है।

    पुलिस प्राथमिकी कर अग्रिम कार्रवाई के लिए रविवार को न्यायालय में प्रेषित की है। आवेदन में कहा गया कि सांसद के मोबाइल पर तीन दिसंबर की रात्रि 10.38 बजे एवं 10.40 बजे अज्ञात युवक ने फोन कर 10 लाख रुपये रंगदारी की मांग की।

    रंगदारी नहीं देने पर हत्या की भी धमकी दी। सांसद प्रतिनिधि ने पुलिस से सांसद की सुरक्षा की मांग की है। थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि मोबाइल नंबर की जांच हेतु संबंधित विभाग में भेज दिया गया है।

    जांच के बाद आरोपित को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में सांसद ने बताया कि उनकी मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा रंगदारी की मांग की गई थी। इसको लेकर मैरवा थाना में अज्ञात के विरुद्ध आवेदन दिया गया है। वहीं, पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

    तीन वारंटी गिरफ्तार

    वहीं, दूसरी ओर थाना की पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पूर्व के मामले में फरार चल रहे तीन वारंटी को सिसवन गांव से गिरफ्तार कर लिया।

    गिरफ्तार वारंटियों में सिसवन निवासी सुरेंद्र यादव, उमाशंकर यादव और मुख राम यादव शामिल हैं। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि तीनों वारंटी पूर्व के मामले में फरार चल रहे थे।