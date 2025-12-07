बिहार में सांसद को मिली धमकी, 10 लाख रंगदारी न देने पर जान से मारने की चेतावनी; केस दर्ज

जागरण संवाददाता, सिवान। सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा से बदमाशों ने 10 लाख रुपये रंगदारी की मांग की है। इस मामले में सांसद प्रतिनिधि विशुनपुरा बाजार निवासी मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव ने मैरवा थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी कराई है। पुलिस प्राथमिकी कर अग्रिम कार्रवाई के लिए रविवार को न्यायालय में प्रेषित की है। आवेदन में कहा गया कि सांसद के मोबाइल पर तीन दिसंबर की रात्रि 10.38 बजे एवं 10.40 बजे अज्ञात युवक ने फोन कर 10 लाख रुपये रंगदारी की मांग की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रंगदारी नहीं देने पर हत्या की भी धमकी दी। सांसद प्रतिनिधि ने पुलिस से सांसद की सुरक्षा की मांग की है। थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि मोबाइल नंबर की जांच हेतु संबंधित विभाग में भेज दिया गया है। जांच के बाद आरोपित को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में सांसद ने बताया कि उनकी मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा रंगदारी की मांग की गई थी। इसको लेकर मैरवा थाना में अज्ञात के विरुद्ध आवेदन दिया गया है। वहीं, पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।