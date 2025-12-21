सिवान के सभी 19 प्रखंडों में बनेंगे मॉडल स्कूल, स्मार्ट क्लास रूम और लाइब्रेरी की मिलेगी सुविधा

जागरण संवाददाता, सिवान। जिले के सभी 19 प्रखंडों में अब मॉडल स्कूल बनेंगे। प्रखंड स्तर पर एक-एक सरकारी स्कूल को चिह्नित कर सभी सुविधाएं सुदृढ़ की जाएंगी।

इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम व लाइब्रेरी के साथ ही खेल मैदान और पार्क की व्यवस्था की जाएगी। सरकार की पहल पर शिक्षा विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है।

प्रखंड स्तर पर स्कूलों को मॉडल के रूप में विकसित करने का 2030 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गौरतलब हो कि सरकार के सात निश्चय 3 के तहत इसे 2030 तक पूरा करना है। सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी सात निश्चय 3 के संकल्प में प्रखंड स्तर पर एक-एक मॉडल स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।