    सिवान के सभी 19 प्रखंडों में बनेंगे मॉडल स्कूल, स्मार्ट क्लास रूम और लाइब्रेरी की मिलेगी सुविधा

    By Anshuman Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 04:17 PM (IST)

    सिवान जिले के सभी 19 प्रखंडों में मॉडल स्कूल बनेंगे। प्रत्येक प्रखंड में एक सरकारी स्कूल का चयन किया जाएगा और स्मार्ट क्लास रूम, लाइब्रेरी, खेल मैदान ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, सिवान। जिले के सभी 19 प्रखंडों में अब मॉडल स्कूल बनेंगे। प्रखंड स्तर पर एक-एक सरकारी स्कूल को चिह्नित कर सभी सुविधाएं सुदृढ़ की जाएंगी।

    इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम व लाइब्रेरी के साथ ही खेल मैदान और पार्क की व्यवस्था की जाएगी। सरकार की पहल पर शिक्षा विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है।

    प्रखंड स्तर पर स्कूलों को मॉडल के रूप में विकसित करने का 2030 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गौरतलब हो कि सरकार के सात निश्चय 3 के तहत इसे 2030 तक पूरा करना है। सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी सात निश्चय 3 के संकल्प में प्रखंड स्तर पर एक-एक मॉडल स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

    जिला शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों का कहना है कि जिला स्तर पर सभी प्रखंडों में एक-एक सरकारी स्कूल का चयन किया जाएगा, जिसकी आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के साथ ही शैक्षणिक व्यवस्था भी बेहतर की जाएगी।

    ये सभी स्कूल प्रखंड के अन्य स्कूलों के लिए नजीर बनेंगे। इन स्कूलों में ई-लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास रूम, प्रयोगशाला सहित अन्य सुविधाएं विकसित की जाएगी। इसके साथ ही पार्क और खेल मैदान भी तैयार किए जाएंगे। परिसर को हरा-भरा रखने के लिए पौधरोपण भी होगा।

    इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विभागीय निर्देशों के आलोक में विद्यालयों को चिह्नित करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। जिसकी सूची तैयार करते हुए आगे की कार्यवाही की जाएगी।