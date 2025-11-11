पत्नी से नाराज व्यक्ति ने बेटी को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, खुदकुशी की कोशिश नाकाम

संवाद सूत्र, आंदर (सिवान)। जीरादेई थाना क्षेत्र के ठेपहां गांव में मंगलवार की सुबह पारिवारिक कलह के कारण एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान अखिलेश कुशवाहा की पत्री राधिका देवी (15) के रूप में हुई है।

वहीं बेटी की हत्या के बाद उसने स्वयं को भी गोली मारने का प्रयास किया लेकिन गोली फायर नहीं हुई इसके बाद उसने ट्रेन से कटकर जान देने की कोशिश की लेकिन लोगों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना का कारण पत्नी से नाराजगी बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

मौके का फायदा उठाकर सिर में मारी गोली बताया जाता है कि अखिलेश कुशवाहा बेटी राधिका कुमारी (15) को दिल्ली से लेकर मंगलवार की सुबह घर पहुंचा, जहां उसकी पुत्री थके होने के कारण सो गई थी। इस बीच आरोपित अखिलेश कुशवाहा मौके का फायदा उठाकर उसे सिर में गोली मार दी। जिस कारण राधिका कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई।

इसके बाद उसने स्वयं को भी गोली मारने की कोशिश की लेकिन गोली फायर नहीं हुई। इसके बाद अखिलेश कुशवाहा फरार हो गया। ग्रामीणों की माने तो वह रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से आत्महत्या करने की बात सोच कर गया था, जहां वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

गंभीर हालत में बहन को सूचना उसने गंभीर हालत में घटना की सूचना अपनी बहन को फोन से दी। उसकी बहन ने घटना की जानकारी ग्रामीणों को दी। सूचना मिलने के बाद थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए।