Bihar Crime: सिवान में हत्या कर अधेड़ कर शव बरगद के पेड़ पर लटकाया, विवाद में हत्या की आशंका

Murder in Siwan गुठनी थाना क्षेत्र के टारवा खुर्द गांव में सुबह ताल किनारे गए लोगों के होश उड़ गए। एक व्यक्ति का शव बरगद के पेड़ पर फंदे से लटका मिला। देखते ही देखते गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई और मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। लोगों का कहना है कि अधेड़ पर पहले से कोई मुकदमा दर्ज था।

Bihar Crime: सिवान में हत्या कर अधेड़ कर शव बरगद के पेड़ पर लटकाया

संवाद सूत्र, गुठनी (सिवान)। जिले के गुठनी थाना क्षेत्र के टारवा खुर्द गांव में एक अधेड़ की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। शख्स का शव ताल के किनारे पेड़ पर लटका मिला। मृतक की पहचान टारवा गांव निवासी रामलक्षण साहनी के पुत्र विष्णु साहनी (48 साल) के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की मानें तो गुरुवार के सुबह ग्रामीण शौच करने ताल के तरफ गए, इस दौरान बरगद के पेड़ पर उन्होंने शव देखा। लोगों का कहना है कि शव को देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की हो। लोगों ने बताया कि मृतक पर एक हत्या का मुकदमा भी दर्ज है। इधर, ग्रामीण हत्या की आशंका जता रहे हैं। परिवार के अनुसार, विष्णु साहनी की हत्या का संबंध मुकदमे से है। परिजनों ने डॉग स्क्वॉयड बुलाकर जांच कराने की मांग की है। मृतक की मौत से उसके घर में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को अपने कब्जे में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। थानाध्यक्ष रणधीर कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।

