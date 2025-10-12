वाहन जांच के दौरान दो अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार, कार-बाइक सहित गोली और चाबियां बरामद

संवाद सूत्र, गोरेयाकोठी (सिवान)। स्थानीय पुलिस को वाहन जांच अभियान के दौरान दो अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। शनिवार को गोरेयाकोठी थाना में प्रेसवार्ता करते हुए महाराजगंज एसडीपीओ अमन ने बताया कि थानाध्यक्ष मनीष कुमार के नेतृत्व में अफराद मोड़ के समीप चुनाव को लेकर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था।

इसी बीच जिला मुख्यालय की तरफ से बाइक सवार दो युवक पहुंचे व पुलिस को देख भागने लगे, जिसे पुलिस बलों ने पकड़ लिया। दोनों ने अपना नाम थाना क्षेत्र के ही जगरनाथपुर निवासी विवेक कुमार गुप्ता व नीरज कुमार बताया।

यूपी के रजिस्ट्रेशन की कार बरामद दोनों ने पूछताछ में बाइक का कागज घर पर होने की बात कही। जब पुलिस घर पहुंच तलाशी ली तो दो गोली, एक यूपी के रजिस्ट्रेशन की कार आदि सामान बरामद की। जबकि बाइक पर सारण जिले का रजिस्ट्रेशन नंबर था।