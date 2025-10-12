वाहन जांच के दौरान दो अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार, कार-बाइक सहित गोली और चाबियां बरामद
सिवान जिले के गोरेयाकोठी में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान दो अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तलाशी में एक कार, बाइक, दो मोबाइल, चाबियां और गोलियां बरामद की गई हैं। पुलिस दोनों आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच कर रही है और उनके नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
संवाद सूत्र, गोरेयाकोठी (सिवान)। स्थानीय पुलिस को वाहन जांच अभियान के दौरान दो अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। शनिवार को गोरेयाकोठी थाना में प्रेसवार्ता करते हुए महाराजगंज एसडीपीओ अमन ने बताया कि थानाध्यक्ष मनीष कुमार के नेतृत्व में अफराद मोड़ के समीप चुनाव को लेकर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था।
इसी बीच जिला मुख्यालय की तरफ से बाइक सवार दो युवक पहुंचे व पुलिस को देख भागने लगे, जिसे पुलिस बलों ने पकड़ लिया। दोनों ने अपना नाम थाना क्षेत्र के ही जगरनाथपुर निवासी विवेक कुमार गुप्ता व नीरज कुमार बताया।
यूपी के रजिस्ट्रेशन की कार बरामद
दोनों ने पूछताछ में बाइक का कागज घर पर होने की बात कही। जब पुलिस घर पहुंच तलाशी ली तो दो गोली, एक यूपी के रजिस्ट्रेशन की कार आदि सामान बरामद की। जबकि बाइक पर सारण जिले का रजिस्ट्रेशन नंबर था।
पूरे तलाशी अभियान में एक बाइक, एक कार, दो मोबाइल, एक स्मार्ट कार्ड, दो मास्टर चाबी, पांच अन्य बाइक की चाबी, दो गोली, एक खोखा, एक फाइटर व दो नंबर प्लेट की बरामदगी हुई।
थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों बदमाशों की आपराधिक पृष्ठभूमि का भी पता लगाया जा रहा है। यूपी के रजिस्ट्रेशन की होंडा सिटी कार विवेक के घर के बाहर छिपाकर व ढककर रखा हुआ मिलने के बाद यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि इन चोरों का नेटवर्क अन्य राज्यों में भी फैला हुआ है। फिलहाल शनिवार को अगली कार्रवाई के लिए न्यायालय भेजा गया और अन्य जानकारियां हासिल की जा रही है।
