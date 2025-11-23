Trains Cancelled: कोहरे के चलते 3 महीने के लिए चार जोड़ी ट्रेनें कैंसिल, सफर करने से पहले यहां देख लें शेड्यूल

जागरण संवाददाता, सिवान। ठंड व कोहरा को लेकर रेलवे द्वारा सिवान जंक्शन से गुजरने वाली चार से अधिक ट्रेनाें को अगले माह से फरवरी तक निरस्त कर दिया गया है। इसका सीधा असर सिवान से पूरब और पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। इस संबंध में वाराणसी मंडल के जनसंपर्क पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। इस मौसम में इस क्षेत्र में कोहरे का प्रभाव रहता है।

जिसे ध्यान में रखते हुए निरस्तीकरण में 15903 डिब्रुगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 एवं 29 दिसंबर तथा 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 एवं 30 जनवरी तथा 02, 06, 09, 13, 16, 20, 22, 27 फरवरी, 2026 को निरस्त रहेगी।

15904 चंडीगढ़-डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28 एवं 31 दिसंबर, 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 एवं 28 जनवरी तथा 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22 एवं 25 फरवरी को निरस्त रहेगी। आवृत्ति में कमी 15033/15034 पाटलिपुत्र-लखनऊ जं.-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 01, 02, 03, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 दिसंबर, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 जनवरी तथा 02, 03, 04, 09, 10 एवं 11 फरवरी को निरस्त रहेगी।