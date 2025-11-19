Language
    सोने जैसे दिखने वाले आभूषण के चक्‍कर में रेता था गला, गोपालगंज पुल‍िस ने क‍िया उद्भेदन

    By Jitendra Kumar (barhariya) Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:48 PM (IST)

    गोपालगंज पुलिस ने सोने जैसे दिखने वाले आभूषणों के लालच में हुई एक हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने आभूषण लूटने के इरादे से एक मह‍िला का गला रेत दिया था। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। 

    गोपालगंज में हत्‍या मामले का पुलिस ने क‍िया उद्भेदन। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, बड़हरिया (गोपालगंज)। उचकागांव थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव की एक अधेड़ महिला का शव  14 नवंबर को बड़हरिया थाना क्षेत्र के पनिसरा मोहम्मदपुर में मिला था। 

    उनकी हत्‍या के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। हत्‍या का कारण आभूषण लूटना बताया गया है। ई रिक्‍शा चालक ने अपने साथी के साथ मिलकर हत्‍या की थी। 

    मुर्गी फार्म के पास पानी में पड़े शव को बाहर निकाला गया तो गला रेतने के निशान म‍िले। मृतका की पहचान स्व.  शिवकुमार सिंह की 55 वर्षीय पत्नी राजकुमारी देवी के रूप में की गई।

    पहले हिरासत में लिए गए दो संदिग्‍ध निकले निर्दोष

    पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शक के आधार पर दो को हिरासत में लिया। हालांकि दोनों की संलिप्‍तता नहीं मिली, तब उन्‍हें छोड़ दिया गया। 

    स्‍वजन के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर थानेदार छोटन कुमार ने एसआइ दुर्गा कुमारी, चंदन कुमार तिवारी व अन्‍य के नेतृत्‍व में टीम बनाई।

    सिम के सीडीआर से खुली पोल 

    जांच के दौरान घटनास्थल से महिला का टूटा-फूटा मोबाइल मिला। उसमें मिले सिम का सीडीआर निकाल कर अनुसंधान शुरू किया गया।

    साक्ष्य के आधार पर ई रिक्‍शा चालक और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पूरे मामले से पर्दा हटा। वह चाकू भी बरामद की गई जिससे हत्‍या की गई थी। मह‍िला का लूटा गया सामान भी उनके पास से म‍िला। 

    जानकारी के अनुसार गिरफ्तार बदमाश आशीष कुमार मीरगंज थाना के माधो मटिहानी का जबक‍ि दूसरा शैलेश कुमार भी मट‍िहानी का ही है।

    आभूषण के लालच में की थी हत्‍या 

    घटना में प्रयुक्‍त सफेद रंग का ई रिक्‍शा, चाकू और सोने जैसे दिखने वाले तीन कंगन, चेन और तीन जोड़ा पायल के साथ ट्रॉली बैग, 15 साड़‍ियां और अन्‍य कपड़े बरामद किए गए। 

    महिला की हत्‍या 14 नवंबर की सुबह कर दी गई थी। वे अपने घर श्यामपुर से सफेद टोटो से बड़हरिया थाना क्षेत्र के नबी हाता  के अरुण सिंह के यहां जाने वाली थीं।

    वहां से उन्‍हें राजस्‍थान एक शादी समारोह में शामिल होने जाना था इसी दौरान उनकी हत्‍या कर दी गई।  